文創趣味風紅包袋夯！日本紅包袋「大入」意涵好吉祥　代表客人駱驛不絕

▲許多媽媽在網路討論怎麼做「創意紅包袋」，把寶貝的照片結合喜慶的圖案再DIY做出來。（圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／綜合報導

許多媽媽在網路討論怎麼做「創意紅包袋」，把寶貝的照片結合喜慶的圖案再DIY做出來，「每年都想著要提早做紅包，結果又拖到最後一刻」、「覺得應該做個公版就好，好累」，也有媽媽擔心把寶貝做成紅包袋後「在垃圾桶看到會超不爽」，想要擁有特色紅包袋又不想這麼「費工」，幫你整理特色紅包袋懶人包，給長輩適合素面、燙金的紅包袋，給小孩可以用可愛一點的樣式，讓你給紅包就像送禮物出去一樣！

▲與設計師獨家推出紅包袋+春聯的限定組合Meow Illustration2022全家福套組成為暢銷冠軍。（圖／博客來提供）

博客來指出，紅包袋購買主力以30～39歲上班族女性最多，文創風也有愈來愈活潑化的趨勢，當中又以「設計師限定」的銷售表現最為亮眼，手繪插圖的代表《Hello Studio 你好工作室》即花草系水彩風格《Meow Illustration》等款式，都可以看到商品設計的革新。根據過往銷售經驗設計師紅包袋的銷售皆可達千件以上，去年更首次出現紅包袋+春聯的限量搭售套組，上市不到一週熱銷破300套。

▲長春紙廠紅包組每顆橘子都是純手工撕貼而成。（圖／博客來提供）

博客來盤點今年最熱銷的5大特色紅包，與設計師獨家推出紅包袋+春聯的限定組合Meow Illustration2022全家福套組成為暢銷冠軍，《Hello Studio 你好工作室》以招牌角色—狐吉，運用俏皮的小巧思與幽默的諧音設計推出的「Hello Studio 2022狐虎生風紅包袋春聯套組」，萌又有新意帶動熱銷度緊追在後；以版畫、剪紙與不同風格字體組成，充滿設計巧思的民藝之美的「佳墨-2022虎年紅包袋-黃金喜慶- 虎大吉-3入組」只要188元，另一款相當有特色的是長春紙廠手工製作的「大吉大利紅包組(5入) 」，不僅每顆橘子都是純手工撕貼而成，還選用市面上少見的「雷射金」金箔十分特殊也很受歡迎，預期紅包袋整體銷量增幅兩倍以上。

▲在日本紅包上寫有「大入」字樣，代表客人駱驛不絕。（圖／NATURAL KITCHE提供）

日式新年紅包袋不同於台灣紅包袋，外觀更多元變化。日本雜貨品牌NATURAL KITCHE推出3款超萌紅包袋，造型是一隻萌虎的虎寶造型袋，嘴中含著肉籤詩，討喜又有開運意涵，很適合當送小孩的紅包，另一款有12生肖圖案的紅包袋，多了趣味感，適合全客層看起來金光閃閃的喜氣紅包單，乍看以為寫著「大人」，其實是出入的「入」字，在日本紅包上寫有「大入」字樣，代表客人駱驛不絕，最適合店家當紅包袋分紅給員工，有好運旺來財運滾滾的意涵。

▲幾米主題門市限定首度推出獨家幾米造型限量紅包袋。（圖／萊爾富提供）

看好萌虎討喜效應，超商萊爾富今年紅包袋款式較去年多增3成，幾米主題門市限定首度推出獨家幾米造型限量紅包袋，結合幾米繪本《幸運遇見你》，以書名寓意，得到紅包，即得到幸運，搭配「好運來」、「幸運遇見你」等文字很有文青感！其他全台門市也祭出吉祥又可愛的紅包袋，包括逗柴貓虎年造型紅包袋、超人氣迪士尼造型紅包袋、迪士尼金彩紅包袋等，其中白爛貓金彩紅包袋每一款都幽默有趣，像是「這包金厚」、「有錢就是爽」等俏皮話，收到的人也會忍不住會心一笑。

▲白爛貓金彩紅包袋每一款都幽默有趣。（圖／萊爾富提供）