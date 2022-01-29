婆媽壞習慣！祭拜食品「放電鍋保溫」　營養師嘆：助長細菌孳生

▲農曆春節是家庭主婦頭痛的日子，不僅要準備祭祖還要張羅年菜。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

農曆春節到，很多家庭主婦準備祭祖，從挑選食材到採買年菜就忙得不可開交，滿滿的食材囤積在冰箱內，冰箱都快炸開了！尤其很多婆婆媽媽貪方便，習慣將菜餚放電鍋保溫，想吃再盛裝，不過這些行為在營養師眼裡其實超NG！高醫營養部就提供預防食品中毒5大撇步，讓你吃到安全又健康的年菜。

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▲高醫營養師親教5招年貨保存撇步。（圖／高醫提供）

高醫附設中和紀念醫院營養師李純瑜指出，傳統年節謝神祭祖時間冗長，要小心食物因溫度、時間及環境等因素孳生細菌而導致變質，因此調理年節食物記得遵守5大要訣，「要洗手」、「要新鮮」、「要生、熟食分開」、「要澈底加熱」、「要注意食品保存溫度」等，是維持食安健康、預防食物中毒的不二法門。

李純瑜表示，年節拜拜常需準備魚、雞、豬三牲，建議在購買新鮮食材時，魚要挑選眼睛透明清亮、微微突出，鰓幫鮮紅、勿呈暗紅色或出現血水，且無腐敗的氣味；肉品則留意不要變色，如有異味、按壓肉質無彈性等現象，則代表不夠新鮮。食材最好選擇在地生產或製作，有台灣優良農產品CAS標章、防檢局屠宰衛生合格標章等才安心。

▲營養師提醒，冰箱置放物品以七分滿為原則，勿過度囤積食材。（圖／ETtoday示意圖）

高醫營養師溫心璇提醒，食品危害菌的生長區間為7-60℃之間，而20-50℃會快速滋長，食品在製備後需要在短時間內趕快升溫超過60℃，或降溫低於7℃，可減少細菌滋長機會。

溫心璇指出，將溫熱的食物放進冰箱，雖有利於食物保存，但熱食降溫過程可能會把冰箱整個平均溫度向上拉，反倒造成其他東西的保存受到影響。所以正確方法是，放置物品以七分滿為原則，並保持冷空氣流通，讓冰箱正常運作，保持冰箱空間足夠，勿過度囤積食材、就可以利於食物的降溫。

▲很多民眾習慣將菜餚放電鍋保溫，但其實容易助長細菌孳生。（示意圖／記者黃士原攝）

此外，拜拜後，很多人習慣將菜餚放在電鍋保溫，想吃時再盛裝來吃。但營養師提醒，電鍋保溫大概維持40-50℃左右，這樣的溫度反而容易助長細菌大幅孳生；祭拜完後的菜餚如果沒有馬上食用，須放冰箱冷藏保存在7 °C以下，食用前再復熱大於65℃以上，煮滾食材，才能有效殺菌。建議以復熱「一次」為限，避免重複加熱破壞食物營養素，增加食物汙染風險。

▲高醫營養部提供年菜採購、保存要訣 。（圖／高醫提供）