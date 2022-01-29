嘉義縣防一氧化碳中毒宣導　消防員幽默短劇演出「新白蛇傳」

▲▼嘉義縣消防局辦理防範一氧化碳中毒宣導記者會。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著時序進入冬季，將有一波又一波的寒流來襲，嘉義縣消防局日前在第一大隊二樓會議室( 朴子市光復新路16號)舉辦「一氧化碳中毒宣導記者會」，會中有消防局長呂清海、嘉義縣義勇消防總隊總幹事呂文正、義消總隊第一大隊大隊長黃國禎、朴子義消分隊長周許素蘭、朴子婦女防火宣導隊分隊長林梅香、鹿草婦宣分隊長黃桂玉等貴賓出席，此次記者會希望藉由影片的宣導來提醒民眾自主防範一氧化碳中毒。



根據內政部消防署統計資料或是相關案例顯示，使用燃氣熱水器造成一氧化碳中毒之憾事屢見不鮮。使用燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，110年已釀5死、116傷，約8成是因「屋外式熱水器」安裝在通風不良處所導致，因此訂定每年12月至隔年2月為「一氧化碳預防季」，藉以提醒民眾應加強注意防範。





消防局為推動防範一氧化碳中毒宣導，有別以往制式化的口號宣傳，特由消防局共5位同仁自編、自導、自演，拍攝幽默短劇「防範CO中毒-新白蛇傳」，希望藉由詼諧逗趣的節目吸引民眾目光，讓民眾對於防範一氧化碳中毒的觀念有更深刻的認知，進而降低一氧化碳中毒發生的機率。

另外嘉義縣消防局指出，一氧化碳中毒初期會出現類似「感冒」、「頭暈」或「四肢無力」等症狀，且往往會因其無色、無味的特性而遭忽視，民眾渾然不知已置身於危險環境中。由於冬天溫度驟降，民眾易因天冷而將門窗緊閉，導致通風不良，瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳中毒案件。嘉義縣消防局呼籲，「屋外式熱水器」一定要裝設在通風良好的環境下運作，以避免一氧化碳中毒，如有不慎發生上述之現象，請盡速撥打119向消防局求助，把握黃金搶救時間。