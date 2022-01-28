走春拜拜注意！搶頭香、飲食、跑攤都禁止　宗教活動最新防疫指引

▲指揮官陳宗彥重申宗教活動相關防疫指引。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

農曆春節將至，有鑒於許多人在除夕過後可能走春拜拜、參與宗教活動，中央流行疫情指揮中心今（28）日重申內政部提出宗教相關防疫指引，除了必須佩戴口罩，暫停搶頭香和遶境遊行等活動；還包括動線及人流管理、標示社交距離，公眾人物也禁止跑攤；另場所內全面禁止飲食，如送湯圓應密封分裝讓民眾外帶，更禁止現場分裝。

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▲▼春節期間宗教場所、宗教集會活動防疫措施。（圖／指揮中心提供）

有關宗教活動防疫指引，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今代為宣布重申，進入相關場所一定要落實規範，包括佩戴口罩、實聯制、量體溫、維持社交距離等，尤其除夕夜過後和大年初一，很多人可能會到廟裡點光明燈，請廟方務必將社交距離標示清楚，並維持人流管理，民眾也務必配合。而相關神職人員與主持人，也要恢復全程佩戴口罩，春節習俗像是搶頭香、搶春牛、遶境遊行等活動也都先暫停取消。

同時再次呼籲政治及公職人員「禁止跑攤」，無論是民選公職人員、行政官員、首長、地方政府官員，或是準備參選的新人，泛指的就是這些公眾人物，都禁止跑攤。陳宗彥表示，既然是民選的首長、民意代表，都是人民的表率，請大家務必遵守及配合，也感謝公眾人物都非常配合 。

他補充，由於台灣公眾人物跑活動，通常會一場跑過一場，無意之間很容易成為傳播媒介，所以請大家務必配合。

也強調在走春時，大家都習慣到各廟宇祈求好運，請大家務必配合宗教團體規劃，尤其請宗教團體一定要安排好所有進出動線，無論是光明燈、奉獻、解籤等等，都請大家務必要維持廟方規劃的動線，維持好社交距離。

在餐飲方面，為避免不必要的傳播，進入宗教場所「禁止飲食」，如果場所內供應湯圓等等，必須以密封裝和方式讓民眾外帶，也禁止在現場座分裝。

而住宿的部分，像是會館、香客大樓，除了家人之外，都是一人一室為限；在相關法器部分，由於是傳接的器具，傳統過年的時候都會擲筊抽籤詩，在此時間廟方也很難落實清消，所以這段時間一律禁止提供籤筒擲筊，祭拜的供品的盤氣也一律禁止使用。除非廟方可以確實做到，有專人在民眾使用前後，可以完成每次的清消才能提供，否則就一律禁止 強烈建議民眾可以自備相關祭祀器具。