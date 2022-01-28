《反閒》元老猛將「列5點澄清」曬對話紀錄：請拿出薪資均等證明

▲「反正我很閒」陳奕凱（左）、鍾佳播（右）。（圖／翻攝自FB反正我很閒）

記者施怡妏／綜合報導

YouTube頻道「反正我很閒」擁有70萬訂閱人數，近來卻爆出資遣元老猛將（李基誥）的風波，團隊請來律師發聲明，不過，猛將今凌晨貼出對話紀錄，必列出5點回應，「有太多不符合的事實」，從沒想過多年建立起深厚情誼的夥伴，竟會用這種方式將他趕出團隊，「這對我來說是最傷的」。

猛將（李基誥）凌晨在個人臉書發文，看到聲明稿之後，有幾點想要澄清，「有太多不符合的事實」，頻道發想人是他與鍾佳播，拍了第一支影片「告白日」，⽽後接續跟鍾佳播建議繼續拍，並且提議找樂咖（陳奕凱）一起。

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到日本度假打工是他26歲的舊有的夢想，「這是一直以來我們四人的共識」，但因為成立頻道，所以延後計畫，直到29歲的出發年紀限制到來，才和鍾佳播及樂咖討論暫時離開的想法，「至始至終，我們都有共識，我是會再回來的」，即使人在日本，也頻繁的參與討論頻道的狀況、團隊的執行，並擔任團隊通的角色。

關於收入均分、薪資均等的事情，猛將指出，在影片上露臉的鍾佳播及樂咖，「月薪是比幕後的我和福林還高許多的，獎金部分也並非回覆聲明中所說僅拿3000」，這些都有實際匯款資訊與薪資單的，請公司提供所聲稱「收入均分、薪資均等」的證明。

▲李基誥在日期間，仍持續關心團隊狀況 。（圖／翻攝自李基誥FB）

猛將表示，去年9月離開團隊之前，都還是正常進公司執行業務，被通知要離開後，又收到存證信函，表示因曠職3日，而以4天前的聘僱合約把他解僱，讓他十分訝異，「而對於以『資遣費』強制匯給我的費用，我認為並不能草率的匯錢給我，就當作這件事情已經處理完，所以我至今分毫未動」。

他透露這半年的心情，努力與其他人溝通，並對外沉默，並不是因為沒有證據，是希望團隊可以重新思考，「我能獲得一個應有的尊重、一個合夥關係的承認，至少過去這幾年一起的努力，不會因為合夥關係的結束而被否定，但我到今天已經身心俱疲，這件事情已經嚴重影響到我的生活」。

最後，他坦言，「我不是個有流量的人，沒什麼社群影響力，身為幕後人員，在鏡頭後的付出，本來就很難被看見」，希望可以早日解決這件事情，好好面對才能繼續生活，不再執著自己曾付出過的，從此事件中認知到自己的不足，也學到很多，喊話團隊正視問題，「沒有說出實際遇到的問題，不表示我沒事了」。