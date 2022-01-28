　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬆軟口感好溫暖！　6步驟「香菇芋頭粥」上桌飄媽媽味

記者黃君瀚／綜合報導

冷冷的冬天最適合來一碗鹹粥溫暖身心，自行料理其實超簡單，《168懶人料理》示範只要6個步驟，充滿媽媽味道的香菇芋頭粥就上能桌，大甲芋頭那鬆軟的口感好吃極了！

食材：
紅蔥頭 8-10顆
香菇 8-10朵
蝦米 1小把
芋頭 1顆
豬肉絲 約200克
米 1米杯
芹菜 1株

醃肉調味：
醬油 1小匙
米酒 1小匙
白胡椒粉 少許

[廣告]請繼續往下閱讀...

調味料：
白胡椒粉 適量
鹽 1.5-2小匙
日式醬油 1小匙（可省）

做法：
1.紅蔥頭切片、香菇泡軟切絲、蝦米洗淨泡米酒、米洗淨。
2.芋頭削皮後切1公分小塊。
3.豬肉絲用米酒、醬油、白胡椒粉抓醃10分鐘，怕太柴可以加點蛋白或太白粉。
4.熱鍋加入一大匙油，小火爆香紅蔥頭，待香氣出來後，加入香菇及蝦米爆炒。
5.加入豬肉絲拌炒至變色，芋頭快也下去拌抄讓芋頭有點焦黃色。
6.所有配料移入電鍋內鍋，放入米1杯、水8米杯（米：水=1：8）、白胡椒粉及塩，外鍋加水1.5米杯，按下跳起，就是熱騰騰的香菇芋頭粥啦（或是原鍋加米、水，水量8米杯、白胡椒粉及塩調味，煮熟）！

圖解step by step：

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲備料。香菇切絲、紅蔥頭切片。

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲備料。芋頭切1-1.5公分小塊。

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲備料。豬肉絲抓醃10-15分鐘。

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲熱鍋。1匙油爆香紅蔥頭、香菇、蝦米。

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲豬肉絲爆炒至變色。

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲放入芋頭塊繼續翻炒。

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲移入電鍋加米（1米杯）加水（8米杯）。

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲加鹽、白胡椒粉、日式醬油調味。

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲熱騰騰的香菇芋頭粥上桌！

ET快訊
快訊／北市公布新足跡　確診者多次往返中正、信義區
陸130cm「折疊人」頭朝地看不到天　成功被掰開變178cm
小小彬、樂樂長大了！「童星變男女神」反差照曝光
快訊／男低頭滑手機突遭狠刺2刀！噴血驚問：為何殺我
臉書取消「大頭貼1功能」　2月7日起改版
她煮「酸奶粥」一家五口喝完亡　神秘死因家屬心碎
台北過年變空城？在地人搖頭曝實情：餐廳都要訂位

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北捷文湖線停駛「15分鐘等不到車」　乘客爆受困松山機場隧道

過年炒米粉「翻炒大NG」　國宴主廚曝關鍵1調味：才好吃

「一口都沒吃」名廚狠批超商飯糰弄哭負責人　網怒灌1星評價

染疫破千！本土校園再增4例確診　總數達1004例

鬆軟口感好溫暖！　6步驟「香菇芋頭粥」上桌飄媽媽味

陳吉仲上火線推四大措施　保證過年前沒「蛋荒」

圍爐必吃白斬雞！主廚「國宴級秘方」3步驟上桌　Q彈皮凍作法公開

過敏兒「被強制快篩11次」　OL崩潰：乾脆當佛地魔！

快訊／一家3人宜蘭確診9足跡曝　奕順軒+清水地熱＋金車水產

確診者連2天造訪　高雄愛河家樂福照常營業！未閉店清消原因曝　

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

快訊／北捷文湖線停駛「15分鐘等不到車」　乘客爆受困松山機場隧道

過年炒米粉「翻炒大NG」　國宴主廚曝關鍵1調味：才好吃

「一口都沒吃」名廚狠批超商飯糰弄哭負責人　網怒灌1星評價

染疫破千！本土校園再增4例確診　總數達1004例

鬆軟口感好溫暖！　6步驟「香菇芋頭粥」上桌飄媽媽味

陳吉仲上火線推四大措施　保證過年前沒「蛋荒」

圍爐必吃白斬雞！主廚「國宴級秘方」3步驟上桌　Q彈皮凍作法公開

過敏兒「被強制快篩11次」　OL崩潰：乾脆當佛地魔！

快訊／一家3人宜蘭確診9足跡曝　奕順軒+清水地熱＋金車水產

確診者連2天造訪　高雄愛河家樂福照常營業！未閉店清消原因曝　

快訊／北捷文湖線停駛「15分鐘等不到車」　乘客爆受困松山機場隧道

青青沉默一週…被撤下執行長職務！　「把憤怒化為速度」曝新動態

樂團成員爆遭狠K鼻子「啪一聲濺血」　他當場急喊：有沒有拍到！

快訊／印度籍人士染疫足跡公布　曾到領務局、移民署、健保大樓

大人的橡皮擦！超逼真保險套造型超害羞　小心別讓孩子帶去學校

影／初老症狀大調查　無法熬夜、流行歌只愛周杰倫都上榜

「為何殺我…」新莊男滑手機遭人從背部連捅2刀！行刺畫面曝

過年炒米粉「翻炒大NG」　國宴主廚曝關鍵1調味：才好吃

小黃卡召集令！打滿兩劑六福萬怡送500元現金折價券　1／29-2／6限定

梅德韋傑夫淘汰西西帕斯連2年進澳網決賽　再1勝登頂世界球王

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

名醫估「2月下旬有望降一級」

男友必嫁、必交往　她點出3特質

快訊／今本土增27例　境外44例

虎年「最強工作運」4星座！命理師：等著升職加薪

即／高雄7例確診最新足跡公布

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

本土爆地方急匡列！1.6萬人隔離過除夕

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

停車被嗆！車主「手狂抖亮識別證」　他1動作反擊

更多熱門

相關新聞

30秒翹臀運動　讓你擁有屁股窩

30秒翹臀運動　讓你擁有屁股窩

現代人常常在位子上一坐就是整天，久而久之下半身肌肉越來越不受控，屁股也變得鬆垮外擴，想要改變卻又不知道要用什麼樣的運動來鍛鍊時，就來做台灣復健醫學會、周適偉診所的周醫師的「舞動山河」吧！只要每天持續的訓練，長期下來你也能擁有一個別人羨慕的臀形，甚至還能擁有屁股酒窩。

醫師3招教你緩解「足底筋膜炎」

醫師3招教你緩解「足底筋膜炎」

復健醫師3招教你舒緩肩頸僵硬

復健醫師3招教你舒緩肩頸僵硬

搶救肌少症靠椅子就可以

搶救肌少症靠椅子就可以

醫師2招緩解五十肩疼痛

醫師2招緩解五十肩疼痛

關鍵字：

app影音168懶人料理

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

大姑偷年菜請男友家人　媳怒：8道吃6道

Angelababy離婚聲明「和平分開」

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面