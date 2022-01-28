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天天狂嗑鹽酥雞　張文綺胖不了秘密？！

▲▼ 宏睿_天天狂嗑鹽酥雞 張文綺胖不了秘密!？(圖／品牌提供）

【企劃特輯】

天天狂嗑鹽酥雞 張文綺胖不了秘密!?
 從選秀出道的張文綺，透過綜藝節目打開知名度，活潑自然的主持方式讓她深受歡眾喜愛；熱愛在社群分享私生活的她，常將回高雄老家幫忙鹽酥雞生意的照片PO上網，平易近人又有孝心讓粉絲大讚：鹽酥雞女神！不過最讓粉絲羨慕的還是她雖然自曝經常邊顧攤邊吃，卻還是維持窈窕體態，對此，張文綺透露當然是有「祕密武器」才敢放心大吃！

▲▼ 宏睿_天天狂嗑鹽酥雞 張文綺胖不了秘密!？(圖／品牌提供）

美食當前難把持　鹽酥雞女神自曝邊顧攤邊吃
 張文綺分享，前一段時間因為疫情的關係工作暫停，多了很多時間回高雄老家的鹽酥雞攤幫忙，最常遇到熱情的粉絲問她：「為什麼妳吃炸物都不會胖？」、「難道妳家的鹽酥雞吃了不會胖嗎？」張文綺大笑回應，美食當前她可是經常失守，就跟大家一樣熱愛高熱量美食，常常在顧攤時就會炸一些來吃，有時甚至直接當正餐！不過還好因為她找到了方式幫助身體在美食過後去油解膩，終於鬆口透露原來祕密武器就是每天一杯由專業醫師所研發的「七日孅」！

每天一杯七日孅 輕鬆養成易瘦體質
 張文綺覺得女藝人根本壓力山大，只要胖一點點就會在螢光幕前被無限放大，根本沒有吃不胖的本錢跟體質！但還好她透過機會飲用到中山附醫的林榮志醫生率領專業團隊所研發的「七日孅」，這款茶包內含七種有效的天然漢方成分，並結合西醫萃取技術保留精華，最後製作成台灣人最愛喝的茶，茶包型態讓她無論是出外景還是在棚內都能隨時飲用，用超輕鬆的方式助她養成易瘦體質。

▲▼ 宏睿_天天狂嗑鹽酥雞 張文綺胖不了秘密!？(圖／品牌提供）

七種有效天然漢方成分 熱泡依然保留成份功效
 一般茶葉多半用熱水泡開，但高溫同時也有可能把有效成份都破壞掉，林榮志醫生團隊則研發透過，特別技術防止有效成分的破壞，功效包括第一階段要幫助腸道清除毒素、去除宿便油便的「決明子及望江南」；第二階段進入「高排燃」的超人氣減肥聖品「藤黃果」，能做到阻隔碳水化合物形成膽固醇和脂肪，也能抑制食慾、增加細胞燃燒氧化；最後階段的淨化纖體，透過「洛神花、荷葉、甜菊、仙楂」幫助體內循環、不讓多餘脂肪被吸收！以上七種成分天天進行體內環保，當然愈喝愈瘦！

「七日孅」有效去脂解油　專業醫師親自研發
 不止女藝人張文綺透過「七日孅」維持窈窕體態，「七日孅」就如同產品名稱，讓妳喝了七天就超有感，每天一包幫助體內環保，進行去脂解油的減重循環模式，不管任何場所只要每天簡單一杯水，就能輕鬆達到淨化纖體、養出易瘦體質，保持健康無負擔的窈窕好身材！

▲▼ 宏睿_天天狂嗑鹽酥雞 張文綺胖不了秘密!？(圖／品牌提供）

▲▼ 宏睿_天天狂嗑鹽酥雞 張文綺胖不了秘密!？(圖／品牌提供）


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