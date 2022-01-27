高雄春節「醫院看病」懶人包　高醫除夕至初三休診！篩檢站正常開

▲高醫門診除夕至初三休診，其他醫療服務不打烊。（圖／高醫提供）

記者賴文萱／高雄報導

再過幾天就是農曆春節了，不少醫院都會調整春節門診時間，《東森新媒體ETtoday》整理出高雄各大醫院的休診時段，民眾可多加留意。另外，因應新冠疫情影響，一般病房仍禁止探病，僅維持1名具陪伴證的陪病者，進入院區一律戴口罩及量測體溫，並需配合實聯制登記。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高醫門診除夕至初三休診，其他醫療服務不打烊。（圖／高醫提供）

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

各部門春節期間營運調整如下：

【門診】、【檢查】、【戶外領藥】、【戶外呼吸道門診】

■1/31(除夕，星期一)至2/3(初三，星期四)休診

■2/4 (初四，星期五)恢復正常

【急診】、【血液透析】春節期間照常。

【出境及特殊狀況民眾COVID-19自費篩檢】春節期間預約受理。

■1/31(除夕，星期一)至2/3(初三，星期四)

僅提供隔日取件，自費價4,500元

採檢時間：8:30~9:30

報到地點：急診檢傷站

【住院前COVID-19抗原快篩/核酸(PCR)檢驗（健檢二樓）】

■1/30(小年夜，星期日)至2/2(初二，星期三)暫停

【社區篩檢站(衛生局公佈符合篩檢族群)】

■正常服務 週一至週五8:30~11:30

▲高雄長庚春節門診狀況。（圖／高雄長庚提供）

高雄長庚醫院

急診、戶外防疫門診正常，兒童醫院內科、兒科，2/2-2/4上午各開1診，其他門診1/31-2/5休診。

高雄榮總

1/29中醫正常門診，1/31內科、外科、婦科、兒科各一診，2/2-2/3休診，2/4全院正常門診。

另因應流感相關疫情及民眾就醫，1/31至2/4過年例假日，開設「農曆春節防疫門診」，看診時間為上午9~11點30分（掛號至11點），看診對象：有呼吸道相關等症狀之民眾。

高雄市立大同醫院

1月29日(六) 正常門診

1月30日(日)全日休診

1月31日(一)全日休診

2月1日 (二)全日休診

2月2日 (三)全日休診

2月3日 (四)全日休診

2月4日 (五)正常門診

2月5日 (六)正常門診

※連續假期期間【住院】及【急診】正常服務

義大醫療體系醫院

門診：除夕(1/31) 、初三(2/3) 上午看診；初四(2/4)以後恢復正常門診看診。義大醫療體系醫院，急診照常24小時開放。

阮綜合醫院

除夕(1/31)半天門診，初一至初三(2/1-2/3)休診，初四(2/4)開診。急診一切照常。

高雄市立聯合醫院

2/1至2/3全日停診，1/31、2/4開設內、外、兒、骨、泌尿科特別門診，2/5恢復正常門診。急診一切正常。

▲受到疫情影響，一般病房仍禁止探病，僅維持1名具陪伴證的陪病者（含照顧服務員）。（圖／高醫提供）

另外提醒民眾，受到疫情影響，一般病房仍禁止探病，僅維持1名具陪伴證的陪病者（含照顧服務員），特殊情形依政府規定，進入院區一律戴口罩及量測體溫，並且需配合實聯制登記及TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚）詢問。