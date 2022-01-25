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竹市160家診所　1／27起由醫師評估發放快篩試劑

▲新竹市長林智堅今召開防疫會議。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今召開防疫會議。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應近期本土疫情升溫，新竹市長林智堅今召開防疫會議宣布，竹市27日起160家基層診所將配給「居家快篩試劑」，若民眾如果有上呼吸道症狀，可經由醫師評估後免費發放居家快篩試劑做檢測。另為讓民眾年假期間也能安排疫苗施打，衛生局協調合約診所加開四天，除夕、初四至初六（1月31日、2月4日至6日），共18家診所提供疫苗接種服務，請民眾先行預約。

林智堅說，桃竹竹是共同生活圈，春節即將到來，防疫將是重中之重，考量民眾若有不適狀況都會到基層診所就醫，市府近日將配給全市160家基層診所「居家快篩試劑」，若有呼吸道症狀的民眾到就醫時，可由醫師評估發放，後續民眾則須回報篩檢結果，讓基層診所也納入社區篩檢一環。

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林智堅提醒，春節期間市府也協調醫療院所，加開四天除夕、初四至初六（1月31日、2月4日至2月6日）疫苗接種服務，竹市18家診所提供AZ、BNT、莫德納、高端疫苗接種，因各診所提供疫苗、可施打時段不同，請民眾先行電洽診所預約接種。相關資訊請參考附表（https://reurl.cc/6EL17V）或至新竹市防疫網（https://www.2021.hccg.gov.tw/）查詢。

近期春節聚會多，林智堅市長說，市府也強化餐飲業者防疫輔導，累計共查訪928家餐廳，已請餐飲店家強化實聯制等，也請民眾多加配合並做好個人防疫。

另外，林智堅也提醒，依據中央流行疫情指揮中心規範，醫院、長照、老福、身障、精神照護機構停止探病、探視，住院陪病限制1人，請民眾多加留意。市府也將落實查核，並宣導機構工作人員減少跨縣市移動。

最後，因應春節將至，新竹市已強化防疫措施，新竹市府表示，10處公有市場採單一出入口並設置檢測站，景點也持續人流管制，包括新竹市動物園容留人數上限1500人、假日市集容留人數上限800人、波光市集容留人數上限450人、賞蟹步道容留人數上限250人、漁港直銷中心容留人數上限360人。請民眾來訪時，做好個人防疫，並務必落實實聯制。相關資訊請到新竹防疫網（https://www.2021.hccg.gov.tw/）查詢。

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