陳時中承諾發默沙東口服藥給「離島3縣」　數量待專家討論後決定

▲美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir。（圖／路透）



記者嚴云岑／台北報導

默沙東抗新冠病毒藥物Molnupiravir首批2016人份24日清晨運抵台，將提供具有重症風險因子輕中度COVID-19個案治療使用，輝瑞口服新藥也將於農曆年前抵台。被問及是否會配一些藥物到離島？指揮中心指揮官陳時中表示，雖然目前離島都零確診，仍會發放一些以供不時之需，至於發放數量將由專家計算。

依據國際研究顯示，新冠病毒感染患者輕症比率大約佔8成左右，但其中約9％的患者可能惡化為重症，主要的風險因子包括65歲以上長者、肥胖、慢性腎病、心血管疾病/高血壓、慢性肺疾、免疫抑制疾病/免疫抑制治療等影響免疫功能疾病以及懷孕等，且其病程演化迅速，甚至導致死亡。

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指揮中心說明，Molnupiravir療效及安全性已有部分證據支持，美國FDA及國際間已陸續發布緊急使用授權(EUA)核准於臨床使用，以治療輕度至中度SARS-CoV-2感染且有重症危險因子高風險患者，降低個案轉為重症需住院風險，食藥署在今年1月13日同意依據藥事法第48條之2規定，核准專案輸入。

經諮詢專家意見，已將該藥物使用建議納入「新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置暫行指引」，並採購儲備5,040人份療程，規劃分批配撥至集中檢疫所/加強版防疫專責旅宿主責醫院，經醫師評估治療效益與風險，並充分告知後，給予符合條件個案治療。

▲▼新冠肺炎用藥指引。（圖／指揮中心提供）

截至今年1月24日監測資料，國內輕中度COVID-19確診病例約佔所有確診個案84%，死亡病例數佔確診病例4.6%。因應Omicron疫情在本島傳播，澎湖、金門、連江縣長也共同要求中央在本島港口設置快篩，另希望配發足量默沙東口服藥物到離島。

對此，陳時中回應，「當然會配發一些」，雖然離島都零確診，但還是會先發下去，以免屆時有確診無藥可用。至於採檢站則需要看來文才能請專家給予建議，可能採鼻咽試劑，也不排除做快篩，因為現在快篩試劑相對比較準確，「也是一個選擇」。