2分鐘內睡死！軍隊「入睡訓練」秘技曝光　網讚：100%有效

▲睡不著嗎？試試軍隊訓練的入睡技巧。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

你有失眠症狀嗎？一名健身教練拍影片傳授入睡技巧，表示這項「軍隊訓練的入睡技巧」，能讓民眾在闔眼後的2分鐘內睡著。影片上架才5天，觀看人數就突破570萬。

根據《紐約郵報》報導，健身專家奧古斯丁（Justin Agustin）在影片中表示，這項技術是在軍隊中發展出來的，目的是為了讓士兵能隨時隨地入睡，甚至是在很大噪音的戰場上，因此這個方法漸漸在軍隊中發展成形，後來也應用在戰鬥機的飛行員身上，因為他們需要100%的反應力和注意力，睡眠不足都會受影響。

接著奧古斯丁示範如何進行這項技術。一開始平躺在床上，先深呼吸幾次，從頭到腳放鬆，包括額頭的肌肉、眼睛、臉等等，並且專注地呼吸，「確定肩膀不是緊繃的，盡量放鬆肩膀，手臂也輕鬆放在身體兩側，包括手和手指」，感覺有一股暖流從頭流到腳、從心臟流到腳指，「現在深吸一口氣，再慢慢吐氣，胸部、腹部放鬆，再向下延伸到大腿、膝蓋、小腿和腳」，排除所有壓力。

奧古斯丁強調，腦中可以想2種情形，一是自己躺在湖中央的獨木舟上，頭頂是藍藍的天空，身體隨著水波輕輕晃動，另一個是在躺在黑絲絨吊床上，周圍是一片漆黑的房間。過程中如果分心了，就重複「別想」10秒來提醒自己，只要持續6週每天睡覺時練習，96%的人能在閉眼2分鐘內睡著。

奧古斯丁指出，這個練習最好持續6星期，直到完全掌握快速入睡的技巧後，有96%的人可以在閉上眼睛的2分鐘內入睡。一位職業是軍人的女網友也認證，「軍隊真的教過，我認識的一位大學心理系教授是退伍軍人，他也有教。保證有效」，還有一位網友也表示，罹患創傷後壓力症候群（PTSD）而長期失眠，被醫生教過類似入睡技巧，「100%有效」。