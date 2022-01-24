新北疫情穩定可以嗨了？　侯友宜超怕！提醒春節做好3件事

記者黃巈禾／台北報導

國內新冠肺炎本土疫情再起，桃園和高雄成為Omicron入侵的重災區。新北市長侯友宜24日公布，春節期間在春節期間在中和環球商場開設「機動接種站」，提供莫德納或BNT疫苗接種，同時因應春節來臨，他呼籲市民，別因為新北疫情穩定就鬆懈，出入公共場所要實聯制、市場買菜一次買足、有空就接種疫苗。

▲新北市長侯友宜。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



侯友宜表示，中和環球商場提供接種莫德納或BNT，每日1000人，接種1、2、3劑皆可，時間為1月27日至1月30日，除夕、初一休息，2月2日到2月6日再度開放（初二到初六），一共9天。

侯友宜指出，防疫絕不能鬆懈，尤其這次桃園發生疫情較嚴重，雙北也有零星個案，新北市居家隔離陰轉陽居多，少數因台北或桃園接觸，一開始新北精準疫調、快速採檢，目前疫情穩定，但春節期間提醒大家，疫情顯然處於不穩定狀況，要密切監測，新北是北北基桃的中間，新北雖然疫情穩定，但不代表以後沒有，新北市民別因為疫情看起來穩定就鬆懈，不能掉以輕心。

侯友宜提醒，春節期間，大家用愉悅心情過節日，往往忽略防疫要先做好，回到餐廳要實聯制、戴口罩、量體溫，進出公共場所要遵守相關規定；到市場買菜一次買足，別天天買，減少群聚，只有減少群聚，才能避免傳播，他很怕大家放鬆，請大家別掉以輕心，把疫情守好，過一個平安的春節。

侯友宜還說，篩檢站在過年期間提供服務，大家也可以在家監測，自我快篩，呼籲有空就去接種，希望別因為大家在春節期間輕忽，反而讓疫情擴散。