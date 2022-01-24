2移工居檢外出1分鐘挨罰拒繳　雇主怕船遭扣忍痛代償27萬

▲居檢移工的雇主到高雄分署繳清罰款。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

2名印尼籍男性漁工搭乘同班漁船來台，在居家檢疫隔離期間，結伴擅自離開房間，經櫃檯人員告知不可外出，才返回各自房間，雖然前後才短短1分鐘，但2人還是遭高雄市衛生局裁罰各10萬元罰鍰，加上居檢的費用共27萬多元，2人逾期未繳遭移送高雄分署執行，2人一開始申請分期繳納又不繳，執行署找上雇主，雇主怕漁船遭扣無法出海作業，經過考慮決定先行代償，事後再扣2人的工資。

▲居檢移工外出遭罰27萬多元，高雄分署找上雇主漁船公司。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

法務部行政執行處高雄分署指出，這2人在居撿期間未依規定配合相關防疫措施，逕自外出1分鐘，經高雄市政府衛生局查獲，依法對二人各裁罰10萬元並強制安置集中檢疫所，二人經移送機關催繳防疫罰鍰及住宿費用，逾期未繳。

高雄分署受理後調查發現，2人在台並無財產，皆在高雄市某漁業公司工作，高雄分署立即扣押2漁工的薪資，漁工的雇主隨後具狀向高雄分署表示，公司所屬漁船將由高雄出港至北太平洋作業，願為2名船員擔保，請高雄分署准予2名印尼籍漁工辦理分期，結果2漁工辦理分期後，卻未按期繳納，高雄分署除聯繫擔保人並勸雇主代為清償，雇主幾經考慮後，終於出面到高雄分署幫2位印尼籍漁工繳清防疫罰鍰及住宿費用共27萬2000元。