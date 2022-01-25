不輸莫德納！北市春節第三劑預約今早9點開搶　限量2.1萬劑

記者黃翊婷／綜合報導

近期受到Omicron新型變異株影響，國內本土確診案例不斷攀升，預約接種疫苗的人也變多了。針對春節期間的防疫措施，台北市長柯文哲拍板，將在2月4日至6日（初四至初六）加開疫苗接種服務，約有2.1萬劑BNT，今日（25日）上午9時至下午5時開放預約。

▲台北市春節加開疫苗追加劑接種計畫。（圖／北市府提供）

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過年期間中央計畫暫停接種疫苗，台北市政府提前於大年初四到初六加開疫苗接種服務，可預約量為2.1萬劑，已經媒合99個點協助接種，包括98家診所以及東區地下街7號廣場中型接種站。

【北市過年接種疫苗資訊】

預約時間：1月25日上午9時至下午5時

接種時間：2月4日至2月6日（初四至初六）

疫苗種類：BNT

預約平台：台北市政府疫苗預約平台

▲台北市還有72萬8000人尚未施打第三劑。（資料照／記者湯興漢攝）

由於台北市尚有72萬8000人符合資格但還沒施打第三劑，加上民眾瘋搶莫德納，台北市長柯文哲呼籲不要挑三揀四，「我查過了，我們莫德納幾乎沒有了，剩下幾乎都是BNT，但醫學上沒理由比較偏好莫德納，我覺得兩個都差不多，副作用差不多，效果也差不多！請市民朋友不要挑三揀四，有得打就好了。」

北市聯合醫院副總院長璩大成也表示，不管是什麼排列組合，例如BNT三劑、BNT加莫德納、AZ加莫德納等等，保護效力都介於70至80％之間，所以不用太過於比較，所有的mRNA疫苗保護效力都非常好，而且可以有效降低感染三成左右，保護效力高達88％。

▼不管是哪一種疫苗，只要打滿三劑，保護效力都介於70至80％之間。（圖／翻攝自直播）