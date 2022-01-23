總長沈一鳴等8人殉職！黑鷹「斷定人為疏失」　2空軍懲戒判決出爐

▲黑鷹直升機墜毀。（圖／記者陳雕文翻攝）

突發中心／台北報導

發生於2020年1月2日的黑鷹直升機墜毀事件，造成國防部參謀總長沈一鳴在內的機上8人罹難，而監察院認定空軍氣象聯隊第八基地天氣中心主任任亦偉、攔管長周士凱2人有疏失，因此提起彈劾。對此，懲戒法院日前宣判出爐，判任亦偉休職2年、周士凱不受懲戒，可上訴。

該案涉及國防機密，在懲戒法院上不公開判決內容，而根據《自由時報》報導，任亦偉沒有透過儀器對雲層進行交叉比對，只告知當時山區有雲，但不影響任務，導致飛行員因資訊不足，以為可目視飛行，進而導致撞山悲劇，因此判其休職2年。

▲黑鷹搜救。（圖／ETtoday記者翻攝）

此外，至於周士凱部分，則是因為和議庭認為，在資料中無法判定周與黑鷹失事的事故有明確關聯，二者因果關係不足，因此判他不受懲戒。

這起震驚全台的痛心事故，發生於2020年1月2日，當時參謀總長沈一鳴等高階將領2日前往東部地區高山站台視察慰勉，全機13人，不料搭乘的UH-60M黑營直升機因不明原因迫降，墜毀福山山區，導致8人死亡、5人受傷，其中包括參謀總長沈一鳴、情次室助理次長洪鴻鈞、政戰局副局長于親文等高階將官均不幸罹難。