　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

總長沈一鳴等8人殉職！黑鷹「斷定人為疏失」　2空軍懲戒判決出爐

▲▼ 黑鷹直升機現場畫面 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲黑鷹直升機墜毀。（圖／記者陳雕文翻攝）

突發中心／台北報導

發生於2020年1月2日的黑鷹直升機墜毀事件，造成國防部參謀總長沈一鳴在內的機上8人罹難，而監察院認定空軍氣象聯隊第八基地天氣中心主任任亦偉、攔管長周士凱2人有疏失，因此提起彈劾。對此，懲戒法院日前宣判出爐，判任亦偉休職2年、周士凱不受懲戒，可上訴。

該案涉及國防機密，在懲戒法院上不公開判決內容，而根據《自由時報》報導，任亦偉沒有透過儀器對雲層進行交叉比對，只告知當時山區有雲，但不影響任務，導致飛行員因資訊不足，以為可目視飛行，進而導致撞山悲劇，因此判其休職2年。

▲▼黑鷹搜救。（圖／ETtoday記者攝）

▲黑鷹搜救。（圖／ETtoday記者翻攝）

此外，至於周士凱部分，則是因為和議庭認為，在資料中無法判定周與黑鷹失事的事故有明確關聯，二者因果關係不足，因此判他不受懲戒。

這起震驚全台的痛心事故，發生於2020年1月2日，當時參謀總長沈一鳴等高階將領2日前往東部地區高山站台視察慰勉，全機13人，不料搭乘的UH-60M黑營直升機因不明原因迫降，墜毀福山山區，導致8人死亡、5人受傷，其中包括參謀總長沈一鳴、情次室助理次長洪鴻鈞、政戰局副局長于親文等高階將官均不幸罹難。

►必學！除濕機正確3用法

ET快訊
把握今天空檔！未來一週雨彈接力　南北變天時程曝
板橋挖到「5000年巨大古木」！　學者：台北盆地湖變陸
台灣也許撐到「這時間」　醫：疫情就過去
快訊／北市本土+3！感染源不明　柯文哲15：30說明
快訊／礁溪某「五星溫泉飯店」爆確診！　宜蘭下午急開記者會
快訊／北市再增確診！　1名房仲染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

一日兩度酒駕都被抓！　汐止男無奈蹲坐雙手掩面

工地機具擋去路！駕駛怒罵工人「X你X」引戰火　路邊鬥毆雙雙掛彩

激戰15歲少女「害懷孕」！法官489字勸他：勿因性慾硬擠牢獄世界

欠鉅款逼還債！惡夫見妻不從竟嗆：帶兒去死　苦命女撐27年崩潰

台東拖板車失控猛撞　路邊轎車「後半段消失」慘狀曝

春節送禮赫見300個骨灰罈！　她沒翻臉「歡喜都來不及了」

總長沈一鳴等8人殉職！黑鷹「斷定人為疏失」　2空軍懲戒判決出爐

嫩妻嫁台20天告夫「勒頸性侵」　法官揪疑點案情大逆轉

美魔女「染紅髮討喜氣」復出開賭場　警破門賭客嚇！4樓跳窗

烏來山區路樹倒塌「佔據1線車道」　副所長獲報到場交管警戒

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

桃園一夜篩出63陽性！遠雄自貿港區「至少萬人採撿」

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

耍帥一口氣乾滿杯伏特加　新北古拉格斯到廁所爆吐

女騎士水溝蓋跑法鑽縫超車　失控自摔撞路邊告卡車肇逃

停路邊被違停車前後緊貼包夾　叭5分鐘...拖車一來主人秒現身

一日兩度酒駕都被抓！　汐止男無奈蹲坐雙手掩面

工地機具擋去路！駕駛怒罵工人「X你X」引戰火　路邊鬥毆雙雙掛彩

激戰15歲少女「害懷孕」！法官489字勸他：勿因性慾硬擠牢獄世界

欠鉅款逼還債！惡夫見妻不從竟嗆：帶兒去死　苦命女撐27年崩潰

台東拖板車失控猛撞　路邊轎車「後半段消失」慘狀曝

春節送禮赫見300個骨灰罈！　她沒翻臉「歡喜都來不及了」

總長沈一鳴等8人殉職！黑鷹「斷定人為疏失」　2空軍懲戒判決出爐

嫩妻嫁台20天告夫「勒頸性侵」　法官揪疑點案情大逆轉

美魔女「染紅髮討喜氣」復出開賭場　警破門賭客嚇！4樓跳窗

烏來山區路樹倒塌「佔據1線車道」　副所長獲報到場交管警戒

未來一週兩鋒面襲台　這天「天氣變化大」各地有雨！過年再轉乾冷

不超過30元！嘉義超佛心古早味碗粿　淋上獨門醬油露邪惡度爆表

春節太魯閣提供3線免費遊園專車　遊客中心提早開館迎賓

蘋果釋出iOS 15.3版更新　搶救Safari嚴重資安漏洞

IG火速竄紅！高雄浮誇重量級「草莓大福」　穿抹茶皮躺進芋泥餡裡

Sandy婚宴錢女方全包！　她曝「鹿希派一定到」感性告白吳宗憲

一日兩度酒駕都被抓！　汐止男無奈蹲坐雙手掩面

13歲少女打完疫苗腎衰竭！每週洗腎3次...運動員夢碎

找回守護神威嚴　樂天松井裕樹喊出新球季目標

台南「警界新星」　冒雨執行學測交管收到民眾真誠的「謝卡」暖意在心

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

嫩妻嫁台告夫性侵　法官揪疑點案情大逆轉

新北警補進266新血　全場最正「嬌點」是她

總長沈一鳴等8人殉職！黑鷹「斷定人為疏失」

嘉義某考場學生墜樓　送醫搶救不治

臨檢八大行業　大安警：業者需落實防疫

司機中風成植物人　公司排班長期超時要賠1369萬

美魔女復出開賭場　警破門賭客嚇！4樓跳窗

烏來山區路樹倒塌　警方到場交管警戒

闖農會劫財演習　女行員喊：先掃QR code

即／嘉義學測某考場驚傳學生墜樓　雙腿骨折意識模糊

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

台東參加喜宴後失聯　隔日被發現陳屍溪谷

「古井童屍」埋32年真相曝　兇手竟是最親的人

國軍坦克撞轎車　車主買咖啡見愛車毀損嚇壞

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

最寵老婆4星座男！Top 1有求必應

「升三級都難擋！」台大醫：建議兩招自救

美：第3劑打mRNA疫苗　Omicron防護力最有效

泌尿醫警告：4種水別喝「放過夜細菌暴長」！

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

怎會以為要升三級？醫喊不做這2事「升四級也沒用」

獨／咪妃結婚了！　熱戀3月閃嫁型男老公

爆乳鋼琴YouTuber早露臉！粉絲驚：PR值90+

17歲男「賣腎買iPhone」　10年後現況曝

春節還敢返鄉？　網點3關鍵一定回家

「6步驟」內用防感染　醫喊別動桌上這東西

春節最強運5生肖！「財氣+桃花」大噴發

快訊／亞旭中和廠隱匿支援桃園　新北急匡414人PCR結果出爐

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

更多

最夯影音

更多
朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～
耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面