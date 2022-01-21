29歲「公益女神」完美人設毀滅！認了違法募款　10年支教是騙局

▲龍晶睛外形甜美靚麗。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

過去打著美貌又熱心偏鄉教育的形象，有著大陸「最正女教師」封號的龍晶睛，頂著海歸碩士加上哥倫比亞大學畢業的她，投身農村支教10年之久，足跡遍布湖南、江西、貴州和陜西等地24所偏遠山區學校，前後幫助過2千多名山區孩子，還組織了1500多名志願者參與公益支教活動。不過，日前政府出手，戳破她的完美人設。

據《紅星新聞》報導，1993年出生的龍晶睛，自高中就出國留學，在外留學9年，是哥倫比亞大學社會工作學碩士，連續10年參加支教。在鋪天蓋地的宣傳之下，這個「高學歷」和「熱愛公益」的正妹，似乎已經成了當下最正能量的代名詞，引來大陸官方媒體的讚美，甚至網友大讚「公益女神」。

但隨著龍晶睛爆紅後，質疑聲也隨之而來。比如說，才29歲的龍晶睛，是如何做到在國外讀書9年，同時又有連續10年的支教經歷？

此外，在她拍攝的影音中，龍晶睛精美的妝容被指與鄉村環境格格不入；還有網友肉搜出與她相關的公益項目，收取高價報名費組織支教旅行……。對此，網友質疑，這名「最美支教女老師」究竟是熱衷公益還是生意？

在龍晶睛爆紅以後，有網友向長沙市民政局投訴稱，龍晶睛所創辦的善吟共益在沒有公開募捐資質的情況下募捐193萬元（人民幣，下同）。

當時，龍晶睛回應，她確實不參與長期支教項目，主要負責項目考察與統籌工作。龍晶睛說，未來依舊會繼續做鄉村教育，「有做得不妥的地方我們反思，但目標是為了幫助更多的孩子，輸入更多長期支教老師去大山，所以不會因為受到質疑就停止。」

不過，最近，龍晶睛任法定代表人的長沙市善吟共益助學服務中心被處罰。據《上觀新聞》19日報導，據長沙市民政局官網通報，根據公民舉報，長沙市民政局對長沙市善吟共益助學服務中心涉嫌違規公開募捐進行了調查處理。

這份行政處罰決定書顯示，當事人為長沙市善吟共益助學服務中心，法定代表人為龍晶睛，業務範圍為開展助學幫扶、貧困學生救助及相關公益活動。當事人通過互聯網媒體發布QR Code收款信息，面向社會公眾進行資金募集，應認定為公開募捐行為，且當事人並未取得公開募捐資格。

在發現當事人未取得公開募捐資格而開展公開募捐行為後，長沙市民政局已於2021年9月27日責令當事人立即停止募捐活動，其收款QR Code已於9月29日停止使用。

長沙市民政局作出以下決定，對當事人予以警告的行政處罰；責令當事人於60日內將違法募集財產11845.4元退還捐贈人；向當事人提出行政指導意見，要求當事人全面整改，依法規範慈善活動，完善內部管理制度，規範財務管理，加強信息公示公開。

1月19日，龍晶睛回應，對於上述處罰表示認可，未來會對不足之處做出改進。