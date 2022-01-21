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陳時中安全下莊之策　綠營驚爆竟是「陳建仁」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中長期追求「清零」策略，讓自己難以從防疫戰場脫身，無暇轉戰今年底的台北市長選戰。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中長期追求「清零」策略，讓自己難以從防疫戰場脫身，無暇轉戰今年底的台北市長選戰。（圖／指揮中心提供）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎變種病毒Omicron來勢洶洶，本土疫情竄燒，不僅中央流行疫情指揮中心疲於奔命，就連受到波及的各縣市也是雞飛狗跳。近期傳出執政黨的防疫觀念有所轉化，考慮從「清零」調整到「與病毒共存」模式，如此一來減輕防疫人員的精神壓力，也可以讓中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中適時卸下重擔，轉換跑道衝刺台北市長選戰。

前副總統、中研院院士陳建仁日前在公開場合指出，台灣兩劑疫苗接種率皆破7成，「與病毒共存」是疫苗高覆蓋率國家的作為，他也舉英國、以色列和新加坡等國例子，強調防疫作為可以不再追求「零確診」，而是要學習與病毒共存，台灣人有足夠的防疫能力與知識，民眾也都願意配合防疫工作，不必害怕與病毒共存。

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一名綠營黨政人士解讀說，新冠肺炎疫情進入第3年，又適逢選舉年，陳建仁「與病毒共存」的說法，剛好讓陳時中「安全下莊」，放下指揮權退場。「與病毒共存，這是唯一的辦法，不然持續纏鬥疫情，搞得每天只要有幾例發生就感覺很嚴重，那陳時中肯定走不了。」他指出，雖然仍有公衛學者提醒不能對Omicron掉以輕心，但現在就要靠塑造氛圍，幫陳時中找下台階，不然陳時中轉場的時機就會很麻煩。

台灣2劑疫苗覆蓋率皆破7成，不少公衛專家學者建議防疫策略可以改為「與病毒共存」。（圖／林士傑攝）

▲台灣2劑疫苗覆蓋率皆破7成，不少公衛專家學者建議防疫策略可以改為「與病毒共存」。（圖／CTWANT提供，下同）

從清零到與病毒共存，政府有心導向新方向，民眾似乎也傾向支持。據了解，民進黨19日在中常會上公布內部民調，針對近來疫情升溫加上適逢春節，民眾對於疫情的態度，有56%民眾認為不需升為三級警戒，37%認為需要升級；支持病毒清零民眾有34%，有57%認為可以與病毒共存。

另一名綠委也認為，人不是機器，每次只要疫情一升溫，第一線的防疫人員就需要承受高度精神壓力，而且台灣社會不能只有繞著防疫轉，還要兼顧民生經濟發展，假如要開放國際交流，病毒進來是必然。因此必須有另番的思維，如何把損害控管在一定範圍內，世界各國確診數高，台灣相對低，算是成績不錯。

該名綠委指出，過去兩年的台灣疫情發展，可以看到從高死亡率，到現在的疫苗高覆蓋率，風險可以控管，不要一碰到疫情升溫，就要喊緊縮，不然受害的還是民眾經濟生活。他也透露，前一陣子，一天幾百例確診時，政府內早有討論是不是要改變作法，不要再堅持清零，但那時還是先犧牲經濟，現在若要繼續堅持清零，回到三級警戒，民眾心理和經濟面是否還能負擔，這可能是一個大問題。

針對若防疫政策改為「與病毒共存」，是否能順勢幫陳時中解套，該綠委直言，要解套一種是防疫指揮官層級上升，因為部長上去就是行政院長，這不大可能發生；另一個方式，則是以內閣改組為名，讓陳時中解脫，反正大家都知道他要選台北市長，藉由改組走人，算是名正言順。

台灣本土疫情再起，但隨著防疫習慣養成，以及不希望生活再受影響，過半民眾認為不須提升防疫警戒。（圖／黃威彬攝）

▲台灣本土疫情再起，但隨著防疫習慣養成，以及不希望生活再受影響，過半民眾認為不須提升防疫警戒。

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