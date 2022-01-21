黃珊珊811字談「台北通疫苗護照」：中央地方立場應該是一樣的

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市衛生局提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市長柯文哲過去不斷提及，希望透過台北通推行「疫苗護照」，而指揮中心20日也宣布21日開放民眾申請「數位新冠病毒健康證明」，去12種地點都需出示。對此，台北市副市長黃珊珊針對疫苗護照是否限制人民權利一事做出解釋。

黃珊珊20日深夜在臉書發文表示，台北市政府將依照中央衛福部20日公開的規範，以「台北通」申請成為「數位健康證明」申請管道之一，提供民眾便民服務，各場館的查驗程序也將依中央提供的查驗工具執行。

「這幾天，大家對於數位疫苗證明的使用有很多疑慮」，黃珊珊說，台北通的疫苗護照，是下載中央「疫苗數位證明」為證明，因此與小黃卡、健保快易通是相同的，現形規定的場域都可以使用，且「數位證明是中央的系統，台北通只是其中一個平台通路，更不可能洩漏個資。」

▲1/21起至上述場所應出示疫苗接種紀錄。（圖／指揮中心提供）

黃珊珊表示，北市府的目的是要求各場域提供安全的服務，而非限制人民的自由權力，如醫院、老人機構內服務的人員，本就有注射疫苗的規定，現在可用台北通下載數位健康證明來查核，「至於該場域要不要限制他的消費者進出，則由場域視需要決定」，「如賣場或餐廳要不要用疫苗護照（台北通、小黃卡或健保快易通）進出，則由各場域決定，政府只會規範場域的工作人員應該符合現有的防疫指引，目前並不會限制消費者的權利。」

黃珊珊指出，餐廳是否用疫苗護照分類，屬於自身風險的評估與選擇，政府提供工具，民眾可以選擇要不要使用，「我想，中央與地方政府對於疫苗護照的立場都應該是一樣的」。

她認為，三級警戒停止內用是痛苦的事，不過台灣的疫苗覆蓋率已達8成，中央也未禁止內用，因此疫苗護照的出現，可以給各場域自行決定要承擔多少風險，「也許有一天，疫情更加嚴重時，疫苗護照的使用，才可以保護第一線的防疫工作人員。」

黃珊珊說，她作為台北市的副市長，此時此刻思考的都是台北市怎麼樣才可以更好的問題，怎樣才可以跑得比病毒快，怎樣讓市民可以正常生活，其他的私心與算計，都與她無關，「守護市民是我最重要的責任，雖然每天都有新挑戰，但是隧道口的那道光就是希望，我相信，只要大家團結繼續努力往前走，一定可以走出這世紀疫災！」

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