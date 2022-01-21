　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊811字談「台北通疫苗護照」：中央地方立場應該是一樣的

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市衛生局提供） 

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市衛生局提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市長柯文哲過去不斷提及，希望透過台北通推行「疫苗護照」，而指揮中心20日也宣布21日開放民眾申請「數位新冠病毒健康證明」，去12種地點都需出示。對此，台北市副市長黃珊珊針對疫苗護照是否限制人民權利一事做出解釋。

黃珊珊20日深夜在臉書發文表示，台北市政府將依照中央衛福部20日公開的規範，以「台北通」申請成為「數位健康證明」申請管道之一，提供民眾便民服務，各場館的查驗程序也將依中央提供的查驗工具執行。

「這幾天，大家對於數位疫苗證明的使用有很多疑慮」，黃珊珊說，台北通的疫苗護照，是下載中央「疫苗數位證明」為證明，因此與小黃卡、健保快易通是相同的，現形規定的場域都可以使用，且「數位證明是中央的系統，台北通只是其中一個平台通路，更不可能洩漏個資。」

▲▼1/21起至上述場所應出示疫苗接種紀錄。（圖／指揮中心提供）

▲1/21起至上述場所應出示疫苗接種紀錄。（圖／指揮中心提供）

黃珊珊表示，北市府的目的是要求各場域提供安全的服務，而非限制人民的自由權力，如醫院、老人機構內服務的人員，本就有注射疫苗的規定，現在可用台北通下載數位健康證明來查核，「至於該場域要不要限制他的消費者進出，則由場域視需要決定」，「如賣場或餐廳要不要用疫苗護照（台北通、小黃卡或健保快易通）進出，則由各場域決定，政府只會規範場域的工作人員應該符合現有的防疫指引，目前並不會限制消費者的權利。」

黃珊珊指出，餐廳是否用疫苗護照分類，屬於自身風險的評估與選擇，政府提供工具，民眾可以選擇要不要使用，「我想，中央與地方政府對於疫苗護照的立場都應該是一樣的」。

她認為，三級警戒停止內用是痛苦的事，不過台灣的疫苗覆蓋率已達8成，中央也未禁止內用，因此疫苗護照的出現，可以給各場域自行決定要承擔多少風險，「也許有一天，疫情更加嚴重時，疫苗護照的使用，才可以保護第一線的防疫工作人員。」

黃珊珊說，她作為台北市的副市長，此時此刻思考的都是台北市怎麼樣才可以更好的問題，怎樣才可以跑得比病毒快，怎樣讓市民可以正常生活，其他的私心與算計，都與她無關，「守護市民是我最重要的責任，雖然每天都有新挑戰，但是隧道口的那道光就是希望，我相信，只要大家團結繼續努力往前走，一定可以走出這世紀疫災！」

►「數位新冠健康證明、北市疫苗護照」別搞錯了！申請懶人包一次看

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

ET快訊
桃園2校停課！教育局深夜宣布
東吳大學城中校區宣布「停課到月底」！全校師生5千人採檢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃珊珊811字談「台北通疫苗護照」：中央地方立場應該是一樣的

閃亮登場！柯文哲掏出「美少女戰士權杖」搭公車　網笑：錢真難賺

急尋在台北學生！東吳大學城中校區擴大採檢　北市明派6篩檢車支援

與桃園西堤確診者足跡重疊！石牌國中學生家人確診　明採檢400師生

獨／北市明至少＋2！1人曾去東吳大學城中校區上課　明擴大採檢

快訊／北市爆新確診！石牌國中學生家人確診　衛生局證實：非春水堂足跡

快訊／潘茹玉你在哪？北市急尋「居家檢疫失聯者」　昨從杜拜入境

林為洲讚阻《地制法》積小勝成大勝　綠主委：自甘被地方派系綁架

藍營想選總統要先當黨主席？　黃暐瀚曝國民黨「都市傳說」

快訊／又爆新確診！北市：國家音樂廳、春水堂為「未公布案號」足跡

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

騎士喬位亂移車「1格擠2台」　他制止遭回嗆：這邊都這樣！

行人不看路遭機車撞上倒地　起身裝沒事...下秒穿鞋走人

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

搬運煙火手滑落地大爆炸！　現場巨響火光沖天滿地狼藉

祝釩剛走出吸毒陰霾復出：戒掉了...　在大陸直播月入百萬...曝「明道受張庭波及」

黃珊珊811字談「台北通疫苗護照」：中央地方立場應該是一樣的

閃亮登場！柯文哲掏出「美少女戰士權杖」搭公車　網笑：錢真難賺

急尋在台北學生！東吳大學城中校區擴大採檢　北市明派6篩檢車支援

與桃園西堤確診者足跡重疊！石牌國中學生家人確診　明採檢400師生

獨／北市明至少＋2！1人曾去東吳大學城中校區上課　明擴大採檢

快訊／北市爆新確診！石牌國中學生家人確診　衛生局證實：非春水堂足跡

快訊／潘茹玉你在哪？北市急尋「居家檢疫失聯者」　昨從杜拜入境

林為洲讚阻《地制法》積小勝成大勝　綠主委：自甘被地方派系綁架

藍營想選總統要先當黨主席？　黃暐瀚曝國民黨「都市傳說」

快訊／又爆新確診！北市：國家音樂廳、春水堂為「未公布案號」足跡

愛妻怨自己「爆青筋又有皺紋」！　吳鳳吐真相…她1秒振作清醒

快訊／Keanna崩潰喊話「有關係」　ØZI深夜突發文：我就是壞！

北京迎初雪…By2發文暗示「沉冤待雪」！　追劇曬台詞開罵酸民

阿Sa身價3.5億「已立遺囑」　每5年換遺照曝原因：想讓大家別傷心

黃珊珊811字談「台北通疫苗護照」：中央地方立場應該是一樣的

快訊／高雄3確診！幼兒園＋消防分隊匡列111人　PCR結果出爐

國際火線／戰爭、饑荒、核災：比悲傷更悲傷的烏克蘭

鳳梨「幹過無數破事」：我早就自己承認！　嚴肅曝過往「從沒包裝」

黃韻如／「天時、地利、人和」俱全　此時台灣能進入病毒共存階段嗎

李偉文／若想維繫婚姻　老夫老妻千萬不要溝通！

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

政治熱門新聞

快訊／北市爆新確診！石牌國中學生家人染疫

快訊／微風信義、饗饗信義店有確診足跡

閃亮登場！柯文哲帶美少女戰士權杖搭公車

北市：國家音樂廳、春水堂有新案足跡

獨／北市明至少＋2！1人曾去東吳大學城中校區上課　明擴大採檢

石牌國中學生家人確診　明採檢400師生

統一時代百貨爆確診足跡　北市證實

曾去微整形診所！北市曝確診足跡

北市明擴大採檢東吳大學城中校區

快訊／待東吳大學近8小時！北市公布確診足跡　曾搭板南、淡水信義線

快訊／潘茹玉你在哪？北市急尋「居家檢疫失聯者」　昨從杜拜入境

酒駕最重死刑　法務部：騙老百姓

快訊／西堤傳播鏈再爆「雙北足跡」　板橋高鐵、板南線2站

西堤、大湳市場確診足跡橫跨雙北　高鐵2站、西門捷運站

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

小商人搜集25受害人提告　青青道歉了

快訊／居檢失聯潘茹玉　竟跑回北投家

鳳梨直播發火：我承認！　自爆2年前「服務很多人」

睡前肚子餓？醫認證「6種宵夜吃不胖」

桃教育局：明1國中1高中停課1天

即／高雄幼兒園＋消防分隊匡列111人　PCR結果出爐

寵物店「賣不掉的貓狗下場如何」？　店員曝真相

強雨彈上膛！大寒大雨3波變天全台濕

快訊／鳳梨出來解釋了！直播3.8萬人湧入朝聖「鞠躬道歉」

上課突被送往防疫旅館　幼兒園童嚇哭了

快訊／北市爆新確診！石牌國中學生家人染疫

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

羅霈穎「4億遺產繼承人」不是媽媽！　他身分曝光

《單身即地獄》配對情侶確認「已分手」

3浴室「清潔姨摸魚8小時」　她氣噴4500轟出門

更多

最夯影音

更多
疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例
鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面