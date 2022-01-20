女主任請的先「吐出來」！超扯請調報告曝光　新北警折現5千獲准

▲新北市警局股長請調報告在群組流傳 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警察局一名科室男股長平時工作認真，但卻與空降的直屬女主任不合，於是寫報告請調，除了向女主任表示要歸還送他的肉鬆、蛋黃酥及科室宣傳品，折合約5000元外，還無奈陳述「主任希望找一個謙卑，但沒工作能力者取代股長一職」，要長官准予調職；新北市警局表示，尊重個人意願。

據悉，三線一星的吳姓女主任從警政署調至新北市警察局某科室，與其他官警長期不睦，尤其與張姓男股長更是不合；她還曾在時任局長陳檡文開會時，因人事問題與他單位當面嗆聲「把我的人調回來！」，氣的陳局長當場發飆，現場官警一片肅靜，相當尷尬。

有官警私底下表示，張股長平時工作認真，卻落得要打報告請調，相當不捨，在他與主任溝通過程，主任竟要他返還曾送他的東西，包括肉鬆、蛋黃酥及科室宣導品等物，如果不能還，必需要折合現金約5000元捐為公積金。連吃的東西都要股長調職前「吐出來」，令人咋舌稱奇。

從外流的調職文件顯示，吳姓女主任在請調報告底下寫出「張股長一再聲稱不屑吃或拿主任贈予的東西，並自願折現5000元捐本室公積金，返還之前已拿取或食用之物」，表示自己相當無奈只能尊重，對張股長請調敬表同意。

新北市警察局表示，有關張股長與該室吳主任因理念不同，欲請調他單位一節，係個人職務生涯規劃，本局充分尊重個人意願；另查雙方針對物品有所爭執，並未涉及不法，且屬個人意見，未來將加強所屬領導統御，並強化雙向溝通，避免發生齟齬。

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