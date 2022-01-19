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台大醫院公告2月新措施！陪病者打疫苗未滿14天　要自費PCR篩檢

▲▼台大醫院新大樓 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台大醫院新大樓 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

依據指揮中心規範，醫院陪探病措施於2月將有調整，台大醫院18日公告，111年2月1日起，若第一陪病人尚未完成COVID-19疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上，入院陪病前3日內的核酸檢測須自費。台大醫院公告也說明，該院提供Pooling PCR篩檢998元 ; 亦接受同時限院外核酸檢測陰性報告作為證明。

▲▼台大醫院公告陪病者入院篩檢公費對象調整。（圖／台大提供）

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▲台大醫院公告陪病者入院篩檢公費對象調整。（圖／台大提供）

台大此公告是依據指揮中心去年12月24日發函，全國醫療院所，調整醫院門禁管制及強化住院病人之陪病者COVID-19疫苗接種規範。

每名住院病人之陪病人數維持以1人為原則，若病人為兒童(12歲以下)、老人(65歲以上)、身心障礙、或經醫療機構評估有必要者等特殊情形，陪病人數上限得為2人，惟每名住院病人之陪病者公費篩檢仍為1名。

陪病篩檢方面，完成疫苗應接種劑次達14天(含)以上之陪病者，得免除入院篩檢及每週定期篩檢；至於未完成疫苗應接種劑次達14天(含)以上之陪病者，自明(111)年1月1日起，入院進行公費篩檢(每名住院病人之陪病者限1名公費)，且每週定期進行自費篩檢；自明年2月1日起，入院篩檢改為自費篩檢，且每週定期進行自費篩檢。

此外，因應國內本土疫情，指揮中心1月9日起強化北北基桃醫院住院病人及陪病者入院篩檢，無論有無完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上，預定(非緊急)住院者，於入院前3日內公費篩檢緊急需住院者，於入住病房前公費篩檢。住院病人及陪病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

同時，北北基桃醫院，陪病人數以1人為原則。陪病者須不具COVID-19相關症狀，亦未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史。

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