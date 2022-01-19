北榮加開週末萬人疫苗接種門診　「週日全天打高端」即起開放預約

▲護理師幫民眾打新冠疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

桃機延伸社區群聚案累計114人確診，指揮中心也極力催打疫苗。台北榮總配合國家政策，於過年前最後一個週末（1/22、1/23）全院動員，加開COVID-19疫苗追加劑接種特別門診，週六上、下午分別提供莫德納與BNT疫苗，週日全天候接種高端，即起開放網路預約，不開放現場、電話及臨櫃掛號。



台北榮總陳威明院長表示，目前疫情詭譎難料，為了因應暴增疫苗接種需求，除了配合中央第二十期疫苗接種增設以外，院方特別與台北市衛生局溝通爭取一萬劑疫苗，開設COVID-19疫苗追加劑週末特別門診，大家及早施打，安心過年。



侯明志副院長表示，參與防疫是臺北榮總責無旁貸工作，2021年榮總陸續接受國家委託完成7個大型專案以及中正紀念堂大型接種站等任務，均能圓滿達成。此次利用過年前週末門診空閒時段，開設萬人疫苗接種門診，希望民眾踴躍預約。

中央流行疫情指揮中心近日表示，COVID-19變異株Omicron於各國迅速傳播，為積極因應病毒變異株對國內防疫造成之威脅，建議已完整接種COVID-19疫苗，且間隔前一劑滿12週之18歲以上民眾，追加接種第三劑COVID-19疫苗。

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接種說明

接種資格：已完整接種COVID-19疫苗，且間隔前一劑滿12週之18歲以上民眾。本次施打對象不包含孕婦及未滿18歲之民眾。

[完整接種為已完成COVID-19疫苗2劑(含混打)或應接種劑次(如嬌生疫苗1劑)]



接種廠牌：1/22（週六）上午莫德納、1/22（週六）下午ＢＮＴ、1/23（週日）全天高端疫苗

掛號方式：醫院網路預約（不開放現場、電話及臨櫃預約掛號）

掛號網址：https://www6.vghtpe.gov.tw/reg/c19vaccBSLG.do

注意事項：

1. 此次接種採全面網路預約制，原則上不提供當日現場、電話及臨櫃預約掛號。

2. 請攜帶健保卡、黃卡(COVID-19疫苗接種紀錄卡，已完成基礎第一劑、基礎第二劑疫苗者)、身分類別證明文件，若無法提供以上文件、身分類別不符或未達接種間隔，則取消已預約接種資格且不予接種。

3. 若無攜帶完整之COVID-19疫苗接種紀錄卡(黃卡)且不曾在本院接種者，請回原接種醫院處理。

4. 請全程正確配戴口罩及確實防疫。

5. 接種民眾請穿著可輕鬆捲袖的短袖或無袖衣物，方便快速露出上臂接種。

6. 接種後若有嚴重不適或狀況緊急，請儘速至急診就醫。

7. 對疫苗成分有嚴重過敏反應史，須經醫師評估後方可接種。