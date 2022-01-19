賴清德出訪宏都拉斯　有望跟美國副總統賀錦麗同台互動

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與台灣副總統賴清德。（圖／路透、記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德25日將出訪宏都拉斯，出席宏都拉斯總統當選人卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮；由於美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也安排率團前往，兩人是否有互動，成為關注焦點。對此，外交部次長俞大㵢19日表示，跟各國政要特使團互動的機會是有的。

賴清德將於1月25日從桃園機場搭乘專機啟程，預計27日抵達宏都拉斯，訪團將歷經6天5夜，於1月30日返回國門。至於訪團過境美國的相關安排，目前還在做最後確認。

備受關注的是，美國總統拜登（Joe Biden）也指派副總統賀錦麗（Kamala Harris）率團前往參加就職典禮，隨團成員包括，美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿費南德茲（Jose Fernandez）、西半球事務局助卿尼可拉斯（Brian Nichols）以及聯邦眾議員魯伊斯（Raul Ruiz）等。

言下之意，賴清德本次出訪宏都拉斯，有望與賀錦麗等美國政要互動。對此，俞大㵢19日表示，賴清德本次出席就職典禮時，跟各國政要，以及特使團互動，是有機會的。