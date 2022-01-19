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黃偉哲回應「線民風暴」　證實被約談：對我來講比較沉重

黃偉哲接受本刊採訪證實曾被葉虹靈約談，至於是否簽下被認為是線民費的領據，他稱「沒印象有簽過」。

▲黃偉哲接受本刊採訪證實曾被葉虹靈約談，至於是否簽下被認為是線民費的領據，他稱「沒印象有簽過」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

對於大學時期遭教官盯上，要他提供社團動態一事，台南市長黃偉哲接受本刊採訪表示，他不否認教官有找過他，「教官來找我，我不會拒絕，但我沒有同意要當線民，至於教官找過我之後，怎麼去描述或如何向上呈報，這部分我無從得知，也不敢去過問，若干年後要說我是怎樣怎樣，坦白講，我真的是沒有辦法認同」。  

曾提供什麼資訊給教官？黃說，「我不知道聊天中間有聊到什麼東西，他回去把聊天的資料怎樣去呈現，我真的不知道。」他當時才大一、大二，也不知道這些內容怎會變成情治機關的資料。

黃偉哲並證實，去年曾與葉虹靈在促轉會辦公室見面，「沒記錯的話，大約20多分鐘」；當時葉拿出一疊資料問「這是不是你？這是不是你提供的資料？」因檔案明確寫著他的身分證字號與出生年月日，他向葉承認，「這當然是我」。

是否簽收領據？黃偉哲回憶，領據的確是葉從同一個袋子拿出來的，但「我說『我沒有印象』去簽這個東西，況且上面的名字也不是我的名字」。

野百合世代是黃偉哲（左2）的從政標籤，他曾以老學長之姿出席太陽花運動的相關記者會。（翻攝黃偉哲臉書）

他表示，社團資訊很多是公開的，他們都掌握得到，教官當時會問：「你們社團例如大新社或代聯會有哪些人？」他都說不知道，因他非核心要角，也不是檯面上人物，但社團的人都認識是真的，這他不能否認，若與教官接觸就被認為是線民，「對我來講，這是比較沉重了！」

黃偉哲強調，當時即便解嚴，國民黨組織還是很多，校內有系黨部、院黨部，還有全校性菁英社團、黨社，要說國民黨沒校園控制那是假的，促轉會公布的名單（指「校園安定系統之佈建運用情形」）有幾千個，裡面包括老師、訓導長、醫師，都是望重一方的人，這些人還會去領線民費？「誠實地說，那個名單是可以被質疑的，但畢竟是被公布出來的，所以我都尊重。」

至於是否曾被情治單位列為監控對象？黃則說他不知道，也沒看過相關檔案。他說，民進黨前主席江鵬堅也被懷疑是調查局臥底，但至今被追究的都是這些人，而去指使他們、下命令的人，「最後按按鈕的那個人，都沒有被追究！」


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