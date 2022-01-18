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第20期湧入70萬人預約！　BNT破30萬人選、莫德納剩1萬多名額

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗接種，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

趕在農曆年前打追加劑！1922預約平台第20期、春節前最後一輪今（18）早10點開放預約，依照年齡分三階段開放，指揮中心發言人莊人祥下午記者會喊話，本期BNT量能開比較多，而統計到下午5點為止，有70萬人完成預約，當中莫德納33.5萬人最多，BNT緊追在後，有31.8萬人預約；值得注意的是，莫德納開設量能僅34.9萬，推估只剩下1.4萬名額。

第20期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

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▲第20期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

1922公費疫苗預約平台第20期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，雖然符合預約資格者超過800萬人，而各縣市於該期提供114萬人量能，根據指揮中心最新預約數字，目前已完成預約70萬0109人，預約率約6成1。

今天下午1點公布數據，以莫德納預約人數最多，是BNT預約人數的1倍，指揮中心喊話BNT本期量能較多，也可以選擇，到了傍晚5點兩種疫苗的預約人數都突破30萬，其中莫德納33.5萬人約，BNT31.8萬人預約，至於高端則有4.3萬人預約，AZ則有2千多人預約。

而第20期各類量能來看，BNT有70萬人量能最多，莫德納則僅開34.9萬人量能，以此推估，1922平台莫德納剩下約1.4萬名額。

莊人祥說明，莫德納疫苗之所以可提供的量能較少、僅34.9萬劑，主要是中央已將250萬人份第3劑疫苗都撥給各縣市政府，預計第19、20期將接種94萬劑，各縣市還有150幾萬莫德納預留給醫院預約的民眾、造冊施打的民眾等。

一、施打時程：1月24日至1月30日。

二、符合資格對象：110年11月7日(含)前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/1/30(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：
(一)65歲以上：1月18日上午10時至1月22日中午12時。
(二)50歲-64歲：1月18日中午12時至1月22日中午12時。
(三)18歲-49歲：1月18日下午2時至1月22日中午12時。

指揮中心提醒，民眾可於預約時段至預約平台進行預約資格查詢，不再另發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約，亦可持「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(小黃卡)逕至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。

【補充說明】
1/18 10:00-1/22 12:00 第20期追加劑預約狀況 (截至1/18 17:00)
符合預約資格：8,003,907人
已完成預約人數：700,109人

各廠牌預約人數
AZ預約人數：2,427人
BNT預約人數：318,733人
Moderna預約人數：335,946人
高端預約人數：43,003人

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