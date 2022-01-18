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反坤輿自救會擋大門！坤輿公司警局前抬棺抗議：縱容非法集會

▲坤輿公司18日一早遭翻坤輿自救會成員聚集抗爭，公司員工隨後前往苗栗縣警局，抬棺泣訴警方縱容非法集會。（圖／記者黃孟珍攝）

▲坤輿公司18日一早遭反坤輿自救會成員聚集抗爭，公司員工隨後前往苗栗縣警局，抬棺泣訴警方縱容非法集會。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場，抗爭風波不停；自救會18日再聚集抗爭，雙方僵持不下，警方動員數十名警力維持現場秩序，而遭阻擋在外的坤輿公司員工不得其門而入；下午2時前往苗栗縣警局門口抬棺抗議，泣訴竹南警分局縱容非法集會，繳交陳情書後，一行人隨後前往地檢署控告警方瀆職。

坤輿公司經理王亞綺表示，18日上班時間遭反坤輿自救會成員擋住大門，員工沒辦法上班，已經活不下去；泣訴警方執法不公，對非法集會的自救會成員毫無作為，放縱自就會任意擺設路障，使得員工無法進入，並對自救會成員隨意攔車要求受檢相當不以為然。

▲▼坤輿公司經理王亞綺前往縣警局遞交陳情書，連她80多歲的老母親也哭著吶喊，要求警方主持公道。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼坤輿公司經理王亞綺前往縣警局遞交陳情書，連她80多歲的老母親也哭著吶喊，要求警方主持公道。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼坤輿公司經理王亞綺前往縣警局遞交陳情書，連她80多歲的老母親也哭著吶喊，要求警方主持公道。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼坤輿公司經理王亞綺前往縣警局遞交陳情書，連她80多歲的老母親也哭著吶喊，要求警方主持公道。（圖／記者黃孟珍攝）

自救會表示，他們主要訴求，就只是不希望廢棄物來到造橋，要求坤輿撤出苗栗，在地居民沒有人想要被汙染的環境。不過，王亞綺強調，自救會成員蠻橫不講理、阻擋在外，他們現在連一般上班的車輛，要進出也不行；身為受害家屬，才會抬棺前往苗栗縣警察局抗議，控告警方。

竹南警分局長林永盛也表示，因雙方於去年底爆發肢體衝突，造成多人受傷，至今於現場，言語衝突也不斷發生，警方秉持維護雙方安全及秩序為前提，於現場派遣警力區隔雙方保持現場秩序，對於兩方爭議提告事項，均依法受理偵辦移送，並未有袒護任何一方情事。

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