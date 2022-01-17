總是遇到渣男？情場老手傳授「預防劈腿3招數」　檢查手機選這時機

▲戀愛時要堅持自己的原則。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

有些人談戀愛談到最後總是以被情人劈腿、不讀不回收場，有網友就分享，既然沒有辦法一眼就辨認出對方是否是渣男，或是渣女，那就找到最佳的方式避免被劈腿，她列出預防被劈腿的3大方法，簡單來說就是要成為一個有原則的人，也要有適度的佔有慾。

原PO在Dcard上發文，從開始談戀愛至今，綠帽履歷很豐富，「原本應徵綠帽專員，都直接空降成綠帽副總那種程度」，因此分享3點可以避免劈腿的招數，第一點就「立場明確」，如果以前曾有原諒過劈腿的前任，「千萬不要讓現任知道」，就算真的原諒過，也要跟現任說，被劈腿時當下毫不猶豫的提分手，而且絕對不原諒，讓現任知道不要有僥倖心態。

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第二點是「不要假裝大方」，單獨和異性吃飯、出遊甚至過夜，「這些通通都要管束」，不要覺得有信任就夠，給對很多空間，「信任跟放任不一樣」，信任是必須的，但是有管還是有差，「因為人性就是怕麻煩，一想到等等跟人家開房間，搞不好會突然被查勤，這個衝動就會先少一半了吧」。

▲不要覺得要給對方空間，就假裝大方不管。（示意圖／pexels）

第三點就是「疑神疑鬼的時機」，絕對不要當面檢查手機，這樣只會讓對方警戒心提高，「他只會變成藏秘密高手」，任何事情都是暗中調查就好，查到不對勁的事情就當面問清楚，真的劈腿就好好分手，但如果查不到又覺得有問題，可以理性跟對方溝通，「真心愛你的人會在這時候給滿安全感」。

最後，原PO總結，就是要做一個有原則的人，「讓對方知道跟你在一起必須忠誠、乾淨」，不要留模糊地帶給對方，永遠要保持著一股正氣，「你給老子劈腿我會馬上分手，絕不復合」，她也提醒，遇到的對象會不會劈腿還是跟運氣有關，「這都是個人經驗跟主觀看法，不代表適用每個人」。

貼文一出，引起網友們討論，「預防被劈腿的方式 : 保持單身」、「堅持原則，絕對不要降低底線，不管再愛對方，交往再久，踩到底線就是掰」、「當你覺得有問題的時候，通常就有問題了」、「身為過來人，非常有同感」、「預防被劈腿的方式：永遠不要失去戒心」。