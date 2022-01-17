快訊／「本土新案」有北市足跡！陳時中下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

桃園相關染疫延燒進社區和校園，桃園地區不少學校、補習班進行預防性停課。另外，昨晚間傳出案17928（桃機確診疾管署防疫人員）有天母家樂福足跡，而士林科教館與兒童新樂園也有確診個案足跡，且是新案，尚未有案號。中央流行疫情指揮中心將在下午2點持續召開記者會說明最新疫情資訊。

桃園機場疫情最初集中在機場清潔員，後續發展到機場手推車員的照服員妻子確診，她曾去中壢聯邦銀行健行分行辦事，該銀行也爆發群聚，有17人確診，包含13名行員與4名親友。而該銀行1/7在西堤餐廳舉辦尾牙，因此疫情擴散到員工、顧客。

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統計至昨天，西堤群聚事件相關已有14人確診，包含員工、員工高職同班同學、員工國中生家人和顧客。而確診顧客中有2人是仁寶平鎮廠員工，該廠召回1500人篩檢，另外還有明新科技大學的師生2人。另外，確診個案中，部分人有台北、苗栗等外縣市足跡，公共場所也積極進行清消。

針對這波疫情，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬提醒，這波染疫還要觀察兩個禮拜，下一波有可能會在1/18、19日，當務之急要擴大匡列採檢，且學校至少要停課一個禮拜才夠。而在機場方面，他建議，最好要安排機場所有人員，包括清潔員、保全等，一個禮拜內要打第三劑疫苗。