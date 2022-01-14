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快訊／中壢高商增2人確診！同住國中生也染疫　東興國中停課14天

▲中壢高商因學生在餐廳打工確診，市府環保局14日上午在學校內外進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者董美琪／綜合報導

桃園中壢高商一名學生因在西堤餐廳打工，遭聯邦銀行（健行分行）尾牙聚餐員工傳染染疫，桃園市政府14日下午於學校加開採檢站，緊急對全校2000名師生進行採檢，再傳出2人確診，另1位同住親人、就讀東興國中生也染疫，另外2國小家人一採陰性，目前持續追蹤調查。教育局已緊急通知東興國中停課14天。

桃機群聚染疫持續擴大，而今增加11例的本土當中，有9例與中壢聯邦銀行與其舉辦尾牙的西堤餐廳相關。鄭文燦14日召開記者會說明，其中一人為案17368（金嗓歌友會會員）的同住家人（案17770），於桃園瓦城泰式料理擔任廚師，因此匡列11人送集中檢疫所、10人自主健康管理。另一人為居服員乾妹的先生，於居隔中採檢確診。

鄭文燦表示，另外4人均為聯邦銀行衍生，案17772為行員男友，在某物流公司上班，該公司目前居家隔離4人，1人列自主健康管理。案17773為行員母親，目前3名同住家人送集中檢疫所。

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至於案17774為西堤餐廳工讀生，學校中壢高商即起停課14天，而學校老師、同學共匡列34人送集中檢疫所。

另外，桃園市政府教育局長林明裕表示，市府也緊急於中壢高商開設採檢站，14日下午開始對全校近2000名師生進行PCR檢測，晚間傳出篩出2學生確診。相關訊息將待指揮中心進一步說明。

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