　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

深信台灣強大防疫能量　饗賓餐旅五大品牌14日同時試營運

▲深信台灣強大防疫能量，饗賓餐旅五大品牌14日同時試營運。（圖／饗賓餐旅提供）

▲頂級日式Buffet「旭集竹北遠百店」。（圖／饗賓餐旅提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由桃園出發，全國知名的饗賓餐旅2022年開年報喜，以5個品牌同時進駐同一商場，14日起旗下的旭集、果然匯、小福利火鍋會所、開飯、饗泰多竹北遠百店試營運，20日正式開幕！饗賓餐旅總經理陳毅航表示：「2021年疫情重創餐飲業，但饗賓深信台灣強大的防疫能量，即使在疫期仍持續進行展店規劃，為顧客創造美好的餐飲體驗和場域。

陳毅航說：遠東百貨竹北店是新竹縣第一座大型、多功能的百貨商場，饗賓十分看好竹科新貴聚集地「竹北」的消費力和遠百竹北店的地理優勢，首次打破以往的展店模式，以5個品牌聯手同步進駐同一商場。其中，旭集、果然匯、小福利火鍋會所三個Buffet品牌更是第一次在新竹開設分店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲深信台灣強大防疫能量，饗賓餐旅五大品牌14日同時試營運。（圖／饗賓餐旅提供）

▲全台最大蔬食連鎖Buffet「果然匯」。（圖／饗賓餐旅提供）

頂級日式Buffet「旭集竹北遠百店」，是旭集自2019年創立後的第三家店，一餐區一名店的設計概念，九大日式料亭，頂級食材美饌，迎面而來的凌空寶箱，象徵嚴選新鮮旬味的巨大鯨魚穿梭其中，座落寶箱中的各式童趣日本吉祥物，以及旨燒區上的大型金魚裝飾，全都深具祝福吉祥的美意。

▲深信台灣強大防疫能量，饗賓餐旅五大品牌14日同時試營運。（圖／饗賓餐旅提供）　　

全台最大蔬食連鎖Buffet「果然匯」第五家分店「竹北遠百店」，匯集了都會時尚、新藝術、自然植栽三大元素，全店以白色和綠色為主調，挑高明亮，高達480cm的「果然匯生命樹」佇立於中島區，象徵果然匯持續紮根蔬食餐飲，展現生意盎然的生命力！甫於去年8月推出的饗賓第八品牌「小福利火鍋會所」，一上巿便受到火鍋族的喜愛。

▲深信台灣強大防疫能量，饗賓餐旅五大品牌14日同時試營運。（圖／饗賓餐旅提供）

而承襲桃園50多年老字號福利川菜、全台最大中式連鎖餐廳的「開飯川食堂」，將老川菜手藝添以新世代美食元素，重新詮釋麻、辣、鮮、香的川味特色，第23家店一如往常的在開飯竹北遠百店裡，熱情招呼大家快來開飯！

榮獲泰國官方「泰精選」認證，聚集泰國各區特色料理，泰式街邊小吃、家常美味的「饗泰多」第9家店，藏身遠百竹北店7樓的復刻客家古厝老街區。以火烤、涼拌、酥炸、熱炒等手法，呈現泰式酸甜香辣多元風味料理，品牌吉祥物小象哥照例悠閒慵懶穿梭其中，讓人恍如一秒到泰國！

ET快訊
瓦城廚師足跡公布！　曾到南寮漁港、市集
他7折入手台中墜樓宅　百日後低價求賣
蕾神第2季超無感？　鄉民不買單「吐4字」揭真實原因
陳時中有信心「尾牙不必停辦」　網抖恐怖後果：既視感重
快訊／蔡英文、賴清德明打第3劑高端疫苗
善良女給乞丐130元　20年後窮小子變億萬富豪！給430萬報
15年懸案突破了！女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瓦城廚師足跡公布！　曾到南寮漁港直銷中心、波光市集

備戰米其林！高雄推「美食旅遊」好康優惠通包　56家餐酒館地圖曝

蕾神第2季超無感？　鄉民不買單「吐4字」揭真實原因：挺不下去

桃園疫情延燒銀行、餐廳要升三級？　陳時中分析：希望下一波停下來

水逆來了！4星座逆風迎接超強好運　「工作+桃花+財運」飆升

雞排榮登最強炸物！網友最愛8大夜市美食大公開　牛排名列第2名

深信台灣強大防疫能量　饗賓餐旅五大品牌14日同時試營運

採檢結果未出爐漁工赴澎　確診後縣府立即隔離並採檢29接觸者

陳時中有信心「尾牙不必停辦」！　網抖恐怖後果：既視感重

周末回暖但入夜仍冷！半個台灣都「只有10度」　下周變天時間曝

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

瓦城廚師足跡公布！　曾到南寮漁港直銷中心、波光市集

備戰米其林！高雄推「美食旅遊」好康優惠通包　56家餐酒館地圖曝

蕾神第2季超無感？　鄉民不買單「吐4字」揭真實原因：挺不下去

桃園疫情延燒銀行、餐廳要升三級？　陳時中分析：希望下一波停下來

水逆來了！4星座逆風迎接超強好運　「工作+桃花+財運」飆升

雞排榮登最強炸物！網友最愛8大夜市美食大公開　牛排名列第2名

深信台灣強大防疫能量　饗賓餐旅五大品牌14日同時試營運

採檢結果未出爐漁工赴澎　確診後縣府立即隔離並採檢29接觸者

陳時中有信心「尾牙不必停辦」！　網抖恐怖後果：既視感重

周末回暖但入夜仍冷！半個台灣都「只有10度」　下周變天時間曝

最強昌珉罕見公開談老婆！曝光決定結婚原因「命中注定」

國泰金線上尾牙有洋蔥！　蔡宏圖感恩與員工「一起走過黑暗」

獨／7月嬰不喝奶…慘遭搖到顱內出血　保母：可能她先天異常

瓦城廚師足跡公布！　曾到南寮漁港直銷中心、波光市集

《秘密花園》女星「家有濕地公園」定居杭州　隔離40天解放喊幸福

佔地440坪！city’super竹北店開幕　連續12天「買1送1」 

抗老界「勞斯萊斯」登場！讓輪廓線超緊緻、毛孔細嫩平滑

陽明終於出手　董事會通過造5艘1.5萬箱貨櫃船與兩萬箱大櫃

戴愛玲「躲桌下偷唱歌」被發掘！　接觸音樂圈：我可以做自己

備戰米其林！高雄推「美食旅遊」好康優惠通包　56家餐酒館地圖曝

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

生活熱門新聞

居服員「3條傳播鏈」今增5例！第二波燒到新北、新竹

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

快訊／1922平台明上午10點重啟！依照年齡分三階段預約

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

桃園最新足跡公布！

護理師打第3劑「隔天1症狀」通報確診　名醫大讚

快訊／今增11例本土！57境外移入

諧星扮公獅子逗弄　遭母獅狂追

要升三級擋Omicron？專家看這2件事「已舉白旗」

日月光餐會4辣妹「胸猛氣場」大開　網暈爆

台大教授搭捷運昏倒送醫不治　享壽74歲

西堤疫情擴大！3員工2幼童顧客確診

麵包店脫口罩用餐1小時　銀行員3足跡急匡68人

更多熱門

相關新聞

姓名同音「2中1」臺菜料理全桌打85折

姓名同音「2中1」臺菜料理全桌打85折

新北人等到了！繼去年於京站開出首店後，饗賓餐旅旗下臺菜料理「真珠台灣家味」第2家店搶進永和比漾廣場正式登場，並祭出限時優惠，至11月21日前凡名字任一字與「真」、「珠」同音，全桌直接打85折，還有卡打送飲料、消費再送餐券等好康，數量有限、送完為止。

開飯川食堂　獲網路口卓越獎

開飯川食堂　獲網路口卓越獎

饗賓餐旅獲頒　開立統一發票績優營業人

饗賓餐旅獲頒　開立統一發票績優營業人

火鍋吃到飽+1！爽嗑黑毛和牛、天使紅蝦

火鍋吃到飽+1！爽嗑黑毛和牛、天使紅蝦

饗賓雙北門市提早8／7恢復內用！

饗賓雙北門市提早8／7恢復內用！

關鍵字：

饗賓餐旅遠東百貨竹北店陳毅航

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《大學生》班底赴陸「百萬存款被騙光」

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

LINE 12.0.0版本新功能！　2招教你「接收訊息更隱密」

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

居服員「3條傳播鏈」今增5例！第二波燒到新北、新竹

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

快訊／1922平台明上午10點重啟！依照年齡分三階段預約

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

他花868萬買保險後身亡！保險公司只賠868元

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面