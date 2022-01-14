深信台灣強大防疫能量　饗賓餐旅五大品牌14日同時試營運

▲頂級日式Buffet「旭集竹北遠百店」。（圖／饗賓餐旅提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由桃園出發，全國知名的饗賓餐旅2022年開年報喜，以5個品牌同時進駐同一商場，14日起旗下的旭集、果然匯、小福利火鍋會所、開飯、饗泰多竹北遠百店試營運，20日正式開幕！饗賓餐旅總經理陳毅航表示：「2021年疫情重創餐飲業，但饗賓深信台灣強大的防疫能量，即使在疫期仍持續進行展店規劃，為顧客創造美好的餐飲體驗和場域。

陳毅航說：遠東百貨竹北店是新竹縣第一座大型、多功能的百貨商場，饗賓十分看好竹科新貴聚集地「竹北」的消費力和遠百竹北店的地理優勢，首次打破以往的展店模式，以5個品牌聯手同步進駐同一商場。其中，旭集、果然匯、小福利火鍋會所三個Buffet品牌更是第一次在新竹開設分店。

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▲全台最大蔬食連鎖Buffet「果然匯」。（圖／饗賓餐旅提供）



頂級日式Buffet「旭集竹北遠百店」，是旭集自2019年創立後的第三家店，一餐區一名店的設計概念，九大日式料亭，頂級食材美饌，迎面而來的凌空寶箱，象徵嚴選新鮮旬味的巨大鯨魚穿梭其中，座落寶箱中的各式童趣日本吉祥物，以及旨燒區上的大型金魚裝飾，全都深具祝福吉祥的美意。

全台最大蔬食連鎖Buffet「果然匯」第五家分店「竹北遠百店」，匯集了都會時尚、新藝術、自然植栽三大元素，全店以白色和綠色為主調，挑高明亮，高達480cm的「果然匯生命樹」佇立於中島區，象徵果然匯持續紮根蔬食餐飲，展現生意盎然的生命力！甫於去年8月推出的饗賓第八品牌「小福利火鍋會所」，一上巿便受到火鍋族的喜愛。

而承襲桃園50多年老字號福利川菜、全台最大中式連鎖餐廳的「開飯川食堂」，將老川菜手藝添以新世代美食元素，重新詮釋麻、辣、鮮、香的川味特色，第23家店一如往常的在開飯竹北遠百店裡，熱情招呼大家快來開飯！

榮獲泰國官方「泰精選」認證，聚集泰國各區特色料理，泰式街邊小吃、家常美味的「饗泰多」第9家店，藏身遠百竹北店7樓的復刻客家古厝老街區。以火烤、涼拌、酥炸、熱炒等手法，呈現泰式酸甜香辣多元風味料理，品牌吉祥物小象哥照例悠閒慵懶穿梭其中，讓人恍如一秒到泰國！