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快訊／多次誣指時代力量黨工涉毒！王浩宇要賠15萬

▲▼網路專欄作家陸之駿不幸猝逝，陸女兒1日在臉書發文痛批王浩宇不仁不義，自陸猝逝至今始終都沒來上過一炷香，王浩宇回應了。（圖／翻攝自臉書）

▲王浩宇。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

前桃園市議員王浩宇日前影射時代力量林姓黨工持有毒品，遭到檢方搜索，但檢方搜索後，發現林並無毒品反應，而王事後又不斷在臉書發表林涉毒的相關言論，引起林的不滿。對此，桃園地院審理後，判王浩宇應賠償林15萬元。

判決指出，林男原為時代力量政黨之專員，而之前憲兵隊在搜索其住處時，因扣得疑似毒品之「蘑菇」，因此將其移送至北檢偵辦，而王浩宇未經查證，就在臉書社群網站、媒體公開批判他及所屬政黨，此舉已經侵害他的名譽。另外，檢方調查後發現，林的住處所查獲的物品，經鑑定後並未含有毒品成分，因此處以不起訴處分。

未料，王浩宇之後仍是在臉書多次發表，「後來也證實有這件事，就只是證據不足不起訴而已。但確實有這件事。」、「我說的從頭到尾都是事實。」、「確實也有發現毒郵票等大量毒品，證明我說的話早有所本。」、「刑案發生的經過，包含查獲多少毒品等等，我手邊有當初的判決書，都跟我當初所述完全一致。」、「警方確實有找到二級毒品，但最後因為證據不足不起訴。」、「此刑事案件是真實存在、真的有找到毒品、也真的在他的租屋處。」等不實言論。

林男知悉後，認為王浩宇的行徑已經損害他的名譽，因此向其提起民事求償40萬元。對此，法院審理後，認為賠償15萬元適當，因此判王浩宇應賠償林男新台幣15萬元。

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