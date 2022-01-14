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水逆來了！4星座逆風迎接超強好運　「工作+桃花+財運」飆升

▲▼運勢,日出,好友。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲4星座在水逆期間好運加倍。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

今（1/14）天開始迎接2022年第一場水逆，一直到2／4結束，在水逆期間許多人會感到諸事不順，容易遇到倒霉事，不過「蘇米的星座館」就分析指出，有4個星座的人不會受影響，反而好運加倍，在這段時間人生更順利，快來看看自己有沒有上榜！

1.雙子座
這次水逆對雙子座來說，是一個運籌帷幄的好時機，雖然水逆時不適合做重大決定，不過很適合調整企劃、規劃未來，在這段時間很適合思考自己工作、感情、人生方向，準備各種可能發生的狀況，並預先想好對應方法，不用急著執行，等過了水逆後再付諸行動，將擁有巨大收穫。

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2.巨蟹座
在這次水逆能告別霉運，尤其是和合約有關的事，例如發現準備去但還沒去的公司其實不好，或在到職前獲得更好的工作機會，也可能在簽約前發現合約有問題，或找到更好的方案。如果處於不健康的感情中，有望藉由水逆做個了斷，和錯的人告別才能遇見對的人。這段時間做好斷捨離，讓人生煥然一新，財運也會跟著上升，有機會得到獎金或大紅包。

3.處女座
職場運上升，在處理文件、合約時特別順利，如果過去工作上遇到難以解決的問題，近期會順利解決。對於從事買賣類工作的人，或是正在辦理買賣、租賃手續的人，這段時間交易也會特別順利。不過還是要特別注意，好運是發生在已經準備一陣子的事情上，若是水逆期間才出現的事情，就不一定會順利了。

4.雙魚座
求職運旺盛，如果前陣子在找工作，水逆前後能收到很多公司的邀請，許多不錯的職位等你挑選。如果想換工作，在水逆期間也很適合思考，分析自己的計畫和目標，是尋找出路的好時機，水逆後再付諸行動，就能順利轉換跑道。

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