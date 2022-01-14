有確診者足跡！Solo Pasta義大利麵今日暫停營業「全面消毒」

▲有確診者足跡，Solo Pasta義大利麵今日暫營業「全面消毒」。（圖／截自Google Maps）

記者黃士原／台北報導

疫情延燒，台北市再度傳出確診足跡！Solo Pasta義大利麵在臉書粉專公告，因接到衛生單位通知，有確診者足跡，所以今（14）日暫停營業，全面消毒。

台北市聯合醫院中興院區爆發群聚感染之後，13日新增1例護理師確診個案，為聯合醫院仁愛院區護理師，衛生局說明，案17701為30多歲女性，為台北市醫院護理師，1月11日接種第3劑疫苗，晚間出現喉嚨痛、發燒、流鼻水症狀，1月12日至醫院採檢，PCR陽性，C值16。該名確診護理師公共場所足跡1月7日到11日透過捷運板南線，密集從海山站與忠孝復興站往返。

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另外，桃園市長鄭文燦今（14）日召開防疫記者會表示，桃園確診個案新增5人，另有一例列為新北市個案，桃園相關確診人數14日一口氣新增了6人。鄭文燦進一步說明，這6人當中，有4人為聯邦銀行的同住家人、接觸者，另1人為金嗓歌友會確診者同住家人、另1人為居服員乾妹的先生，目前相關個案均持續擴大匡列中。

而新增6名確診者，其中案17770為瓦城桃園中正店員工，瓦城表示，餐廳於1月13日接獲該通報後，已完成全面性消毒，暫停營業3天。瓦城表示，確診同仁於1月12日出現身體不適症狀，即刻停班並自主前往醫院進行採檢，於1月13日確診，該店員工目前健康狀況良好，其他員工將全力配合政府單位的防疫要求，採取嚴格的隔離與自主健康管理。