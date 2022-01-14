宜縣府「涉多起土地弊案」！宜檢出面回應了





▲林姿妙無保請回 。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭縣政府、羅東鎮公所人員驚爆土地弊案，其中建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原均遭聲押禁見，而包含前宜蘭縣議員劉石純、羅東鎮公所行政室主任趙竑勳等6人在內稍早交保，至於縣長林姿妙則是複訊5小時後，今（14日）上午無保請回。對此，宜蘭地檢署稍早也出面回應全案。

宜蘭地檢署說明，此次是針對宜蘭縣政府於108年某羅東土地免徵增值稅案、109年某羅東土地都市計畫變更案、羅東鎮公所108年晚會辦桌布置標案，及若干疑似財產來源不明等數案進行查證，以釐清相關人等是否涉有違反貪汙治罪條例、洗錢防制法等罪嫌，昨（13日）指揮法務部廉政署偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所等機關人員疑涉貪污等罪弊案，經檢察官向宜蘭地方法院聲請搜索票獲准，前往宜蘭縣政府、羅東鎮公所等相關 30 餘處所進行搜索；目前相關人的偵訊均於今（14日）上午9時許結束。





▲宜蘭建設處代處長吳朝琴遭聲押禁見。（圖／記者游芳男攝）

宜蘭地檢署表示，經檢察官訊問後，認建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原，涉犯《貪汙治罪條例第6條1項第4款》圖利罪嫌疑重大，有事實足認其有勾串共犯之虞及羈押之必要，向法院聲請羈押禁見；羅東公所行政室主趙竑勳涉貪汙10萬交保；羅東鎮公所人員黃耀智，亦涉嫌圖利罪嫌各具保10萬元；宜蘭縣商業會前理事長陳正勳、前議員劉石純、林姓男子涉嫌《刑法》第216條、第215條「行使業務登載不實文書」等罪嫌，各具保 10 萬元；宜蘭地政處長楊崇明涉嫌《刑法》第339條第1項詐欺取財罪嫌，5萬元交保。羅東鎮長吳秋齡及她老公丶前縣議員魏炎輝、縣長林姿妙均無保請回。

▲羅東鎮公所課員黃耀智10萬交保。（圖／記者游芳男翻攝）

▲前議員劉石純涉及偽造文書10萬元交保。（圖／記者游芳男翻攝）