　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宜縣府「涉多起土地弊案」！宜檢出面回應了

▲▼林姿妙 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲林姿妙無保請回 。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭縣政府、羅東鎮公所人員驚爆土地弊案，其中建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原均遭聲押禁見，而包含前宜蘭縣議員劉石純、羅東鎮公所行政室主任趙竑勳等6人在內稍早交保，至於縣長林姿妙則是複訊5小時後，今（14日）上午無保請回。對此，宜蘭地檢署稍早也出面回應全案。

宜蘭地檢署說明，此次是針對宜蘭縣政府於108年某羅東土地免徵增值稅案、109年某羅東土地都市計畫變更案、羅東鎮公所108年晚會辦桌布置標案，及若干疑似財產來源不明等數案進行查證，以釐清相關人等是否涉有違反貪汙治罪條例、洗錢防制法等罪嫌，昨（13日）指揮法務部廉政署偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所等機關人員疑涉貪污等罪弊案，經檢察官向宜蘭地方法院聲請搜索票獲准，前往宜蘭縣政府、羅東鎮公所等相關 30 餘處所進行搜索；目前相關人的偵訊均於今（14日）上午9時許結束。

▲▼宜蘭建設處代處長吳朝琴，凌晨近3點回宜蘭地檢署複訊。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭建設處代處長吳朝琴遭聲押禁見。（圖／記者游芳男攝）

宜蘭地檢署表示，經檢察官訊問後，認建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原，涉犯《貪汙治罪條例第6條1項第4款》圖利罪嫌疑重大，有事實足認其有勾串共犯之虞及羈押之必要，向法院聲請羈押禁見；羅東公所行政室主趙竑勳涉貪汙10萬交保；羅東鎮公所人員黃耀智，亦涉嫌圖利罪嫌各具保10萬元；宜蘭縣商業會前理事長陳正勳、前議員劉石純、林姓男子涉嫌《刑法》第216條、第215條「行使業務登載不實文書」等罪嫌，各具保 10 萬元；宜蘭地政處長楊崇明涉嫌《刑法》第339條第1項詐欺取財罪嫌，5萬元交保。羅東鎮長吳秋齡及她老公丶前縣議員魏炎輝、縣長林姿妙均無保請回。

▲▼ 羅東鎮公所課員黃耀智 貪污治罪條例十萬交保。（圖／記者游芳男翻攝）

▲羅東鎮公所課員黃耀智10萬交保。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼前議員劉石純涉及偽造文書10萬元交保。（圖／記者游芳男翻攝）

▲前議員劉石純涉及偽造文書10萬元交保。（圖／記者游芳男翻攝）

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
升三級擋Omicron？專家看2件事「已舉白旗」　曝當前最大
快訊／疫情緊繃！　台中宣布「15校戶外教學延後」
陸企撒2億「獵台灣晶片人才」！　電子公司遭大規模搜索
快訊／高雄傳爆炸巨響！　住戶玻璃震碎居民嚇傻
快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」
快訊／麵包店脫口罩用餐1小時　銀行員3足跡急匡68人
北市確診男「連不上Wi-Fi」衝出房門！　害5人被隔離
台積電「重返670元」大學長等到了！股民嗨翻：傻了才下車
「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員　市府緊急匡列

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

色男強制猥褻小29歲女同事　烏龜園、墓園、雞舍都成洩慾地點

F-16V最新搜救畫面！軍方整裝搭舢舨出海　暗溝發現「疑似頭盔」

快訊／高雄工地傳爆炸巨響！2人送醫　附近住戶玻璃破居民嚇傻

陸企大撒幣「2億獵台晶片人才」　電子公司護航遭大規模搜索

排氣管太大聲惹怒千歲團！他被棍棒暴打　妻下跪求饒母挨巴掌

拒繳11萬罰款！裝窮卻爽做美甲　愛車險被扣2寶媽當街求饒

學生校外教學摔成骨折竟無意外險　家長怒批校方老師失職

是有多愛騎車？　酒駕機車遭扣竟徒手搬走姪女車

宜縣府「涉多起土地弊案」！宜檢出面回應了

被判坐牢半年…孫生媽媽又偷LV包被抓　向店家喊：我們和解算了

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

色男強制猥褻小29歲女同事　烏龜園、墓園、雞舍都成洩慾地點

F-16V最新搜救畫面！軍方整裝搭舢舨出海　暗溝發現「疑似頭盔」

快訊／高雄工地傳爆炸巨響！2人送醫　附近住戶玻璃破居民嚇傻

陸企大撒幣「2億獵台晶片人才」　電子公司護航遭大規模搜索

排氣管太大聲惹怒千歲團！他被棍棒暴打　妻下跪求饒母挨巴掌

拒繳11萬罰款！裝窮卻爽做美甲　愛車險被扣2寶媽當街求饒

學生校外教學摔成骨折竟無意外險　家長怒批校方老師失職

是有多愛騎車？　酒駕機車遭扣竟徒手搬走姪女車

宜縣府「涉多起土地弊案」！宜檢出面回應了

被判坐牢半年…孫生媽媽又偷LV包被抓　向店家喊：我們和解算了

歷史最久紀伊國屋書店2月底收攤　在台門市僅剩3間

「鹽酥雞女神」開箱2300萬挑高豪宅！　買房原因超暖：不捨爸睡地板

住台南飯店就送「50元夜市券」！10家夜市適用、還有住宿買一送一

病菌全倒流！醫警告「洗完手2動作」＝白洗了　細菌暴增84%

南韓青瓦台：總統文在寅「尚未考慮」出席北京冬奧！

Omicron空氣傳播力強　侯友宜赴捷運環狀線視察

春節暖舉！送年菜陪孤老、親筆春聯發愛心

勇士本季最慘敗　遭字母哥大三元領軍痛宰19分

厄瓜多《廚神當道》料理「水豚肉」引眾怒　環境部公告「違法」

紅豆食府大禮盒下殺399元　酥心糖＋牛軋糖過年必吃

不爽14歲女兒被拐走　父持刀「斬斷男友小拇指」

社會熱門新聞

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

宜蘭土地弊案　縣長林姿妙複訊險跌倒

苦尋失蹤2年的妻子　她卻睡在小王床上

禾馨5醫疑開「胎位不正」助詐遭約談

獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術　多重投保+非自願剖腹

獨／禾馨剖腹產天價詐保單據曝光

搜救F-16V！軍方尋獲「7cm拇指碎塊」NA鑑定中

孫生媽不認偷輪椅婦　下場出爐

外送員偷內衣褲　她氣炸「覬覦美色」求驗DNA

被判坐牢半年…孫生媽媽又偷LV包被抓

即／涉弊案複訊5hrs！林姿妙無保請回

F-16V墜海畫面曝！疑高速衝入海面

他剛到職就請喪假！老闆一查才知岳父死2次

宜縣府涉土地弊案　神秘婦遮臉躲鏡頭

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

下體飄「腐爛魚腥味」他乾嘔到吐　女友先嚇傻再爆哭

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

女YouTuber「換裝教學影片」疑走光！網狂重刷按暫停

王力宏找紐約律師事務所！他揭3點不尋常

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

諧星扮公獅子逗弄　遭母獅狂追

宜蘭土地弊案　縣長林姿妙複訊險跌倒

第一次見家長！她被男友爸媽神助攻暖翻

王思佳新片嗆「魔羯女學人精」！　2小時後突撤掉

桃園「太空艙雅房」月租3500！屋主：年輕人使用時間不多

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面