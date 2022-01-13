參選新竹市長？　羅秉成：過去沒選舉這一站，未來也不會有

▲羅秉成。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

外傳新竹縣市合併可能破局，新竹市長林智堅改選新竹縣長，行政院發言人羅秉成被勸進參選新竹縣長。對此，羅秉成今（13日）否認，並表示「在過去我的人生沒有選舉這一站，未來也不會有選舉這一站」。

羅秉成在行政院會後記者會表示，每個人都有自己的人生路，在人生路途往哪個方向走各有選擇，就像院長今天講的，有一部份是機遇，能在這個行政團隊工作，他非常珍惜，外界傳聞被勸進參選新竹市長，「我的人生路就我而言，一段又一段的旅程，一站又過了一站，在過去我的人生沒有選舉這一站，未來也不會有選舉這一站」，所以這個話題大家就看看，無足掛齒。

羅秉成指出，期許自己專注在政務工作，特別是竹竹合併是很嚴肅的議題，重要的是民進黨黨團在立法院提案，讓竹竹合併門檻在法律上修法後推動，行政院一直以來的立場，站在國家經濟戰略高度、全球經貿布局考量上，竹竹合併對大新竹繁榮和國家經濟的至關重要，行政院樂觀其成。羅秉成強調，他個人話題不足掛齒，更加重要的是，國人要把注意力放在防疫工作上，請國人務必團結合作。

另一方面，林智堅12日被問及是否參選新竹縣長一事回應，市長任期還有一年，最重要還是市政工作，他會利用這一年力推大新竹合併升格，這些都比他的下一步來的關鍵，感謝大家關心，並說現在談這些言之過早。