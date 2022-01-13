逆風中「嘉玲」再現身！校園無新增個案、維持948例

▲今天校園無新增個案，確診數維持948例。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，全球新冠肺炎疫情持續延燒，台灣今天傳出桃園聯邦銀行已有14人確診，但根據教育部今（13日）公布最新統計資料，截至昨（12日）天為止，各級學校無新增確診，「嘉玲」再現身，讓連續三天校園有本土新增個案暫時劃下句點，校園累計總數維持948例。

近期國際疫情因Omicron病毒而持續延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過3.15億人，各國確診數短期暴增，台灣本土也爆發群聚感染，昨新增4例本土確診病例，更暴增92例境外移入，再創下歷史新高，而今天又傳出桃園聯邦銀行已有14人確診，疫情發展讓人擔憂。

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▲今天校園無新增個案、校園確診數維持948例。（圖／教育部提供）

根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數來維持948例，沒有新增個案，總計境外移入維持222例，其中大專校院學生185例，境外移入高中生35例，國中生、國小生各1例。

另在本土確診學生數部分，則仍維持726例，終結連三天有新增個案，其中213例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生191例，還有90例幼兒園生。