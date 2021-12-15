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「桃虎」來了！桃園發表兩款虎年春聯　12／20起開放索取

▲桃園發表兩款虎年春聯。（圖／市府提供）

▲桃園發表兩款虎年春聯。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

距2022虎年還有半個月，桃園市長鄭文燦15日於市政會議、發表市府推出的兩款壬寅虎年春聯，邀請書法家林隆達揮毫題字「福氣安康」，藝術家廖小子則設計「桃」、「福」、「好」斗方春聯，兩款春聯即日起在市府開放民眾索取，其中「福氣安康」春聯可至市府一樓服務台索取， 12月20日起也將透過區所及里鄰系統分送至各家戶。

▲桃園發表兩款虎年春聯。（圖／市府提供）

鄭市長說，「福氣安康」書法春聯的「福」字是取「虎」的諧音，代表「虎年」；「安康」則代表平安健康，期盼透過虎年的「虎氣（福氣）」能儘速告別疫情，回到正常生活，讓台灣更平安、國人更健康。「桃」、「福」、「好」斗方春聯則是將老虎與桃子結合，創造出屬於桃園的「桃虎」，並展現各種姿勢與表情，象徵桃園年輕都市的活力；「桃」是桃園的特產，除代表桃園也象徵豐收；「福」為「虎」的諧音；「好」則是取自「虎」台語發音的諧音。

鄭市長指出，書法家林隆達退休於國立臺灣藝術大學書畫系專任教授，曾擔任本市桃園美展、桃園全國春聯書法及受邀各大美展評審。其作品曾獲國內各大美展首獎及多項權威獎章。藝術家廖小子（本名廖俊裕）畢業於高雄師範大學視覺設計研究所，是國內著名設計師、藝術家及獨立書店老闆。

2022新春虎年「桃」、「福」、「好」斗方春聯，各合作庇護工場及獨立書店索取點如下：
一、桃園區：樂桃桃咖啡簡餐坊（桃園市桃園區龍壽街71號）、喜憨兒桃園南門公園庇護商店（桃園市桃園區三民路3段264號）、義美庇護工場桃園民生店（桃園市桃園區民生路650號）、SEAMi 望見書間（桃園市桃園區延平路17號2樓）、鯤元二手書店（桃園市桃園區力行路182號1樓）、老派購物學（桃園市桃園區力行路217號）、夏樹書屋（桃園市桃園區民安路106號）、毛怪和朋友們（桃園市桃園區中和街11號）、喜憨兒桃園市府庇護商店（桃園區縣府路1號1樓）、全家便利商店桃園市府店（桃園區縣府路1號1樓）。

二、中壢區：瑯嬛書屋（桃園市中壢區榮民路165巷6號）、天河書屋有限公司（桃園市中壢區遠東路135號）、四非書房（桃園市中壢區龍吉二街242號）、自心書房（桃園市中壢區光輝街53號）、竹風書苑（桃園市中壢區東興里中北路二段46巷22號）、大河霸小書店（桃園市中壢區三樂二街37號）。

三、平鎮區：小兔子書坊（桃園市平鎮區民族路二段193巷15弄61號）、晴耕雨讀小書院（桃園市平鎮區福龍路二段169巷181弄30衖90號）、苔蘚視角（桃園市平鎮區金陵路280號）。

四、龜山區：愛不囉嗦長庚庇護商店（桃園市龜山區復興街5號1樓兒童大樓門診區）、新星巷弄書屋（桃園市龜山區龜山后街東華巷15號1樓）、焙思書房（桃園市龜山區興華五街53號）。

五、其他各區：陪你走一段路生活坊（桃園市八德區建德路111號）、沁心小站庇護餐坊（桃園市龍潭區中興路168號）、水牛書店（桃園市新屋區中興路55號）、方圓書房（桃園市楊梅區萬大路129巷1號）、南崁小書店（桃園市蘆竹區桃園街164號）、天井逅書（桃園市大溪區中山路12號）。

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