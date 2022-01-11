消失2個多月後…馬雲一身樸素「現身海南」　每年同天都公開出現

▲馬雲臘八節現身海南，是2022年首次露面。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

2021年10月底在荷蘭現身後，阿里巴巴創始人馬雲此後杳無音信，據港媒《星島日報》報導，馬雲1月10日臘八節出現在海南五指山市暢好中心學校，這是他2022年的首次現身。據悉，1年前的臘八節，馬雲通過視訊連線形式，與100名鄉村教師「雲」見面，並在線上講話，「等疫情過去了，我們再見面！」

報導稱，這一次，馬雲依舊是穿著樸素，出現在暢好中心學校的一間課室，對著數位老師說，「我看了很多鄉村教師的事跡，非常希望能做點事，儘管做的事情不夠多，也能力有限，但我想堅持一回。現在做鄉村教師不容易，但真的還是需要堅持。」

報導指出，馬雲每年都在臘八節公開現身，原來與他個人最看重的一個身分有關。馬雲在教師節出生，杭州師範大學英語專業畢業後，曾在杭州電子科技大學任職教師5年。1999年9月9日，阿里巴巴註冊成立，每年的教師節成為阿里的司慶日。2019年9月10日，在阿里20周年慶典上，馬雲宣布退休。在新浪微博上，馬雲的身分是「鄉村教師代言人」，認證信息為「馬雲公益基金會創始人」。

2015年9月16日，馬雲在北京師範大學啟動「馬雲鄉村教師計劃暨首屆馬雲鄉村教師獎」，每年為100名鄉村教師提供總金額為1000萬元（人民幣，下同）的獎金資助和持續3年的專業發展支持。

從2015年起，每年臘八節，馬雲公益基金會都在海南三亞舉行「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，馬雲每次都會到場給獲獎的鄉村教師、校長 頒獎。阿里的內網上，也有一篇叫做《臘八節和老師們有個約定 馬老師來赴約了》的帖子。