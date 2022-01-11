　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

消失2個多月後…馬雲一身樸素「現身海南」　每年同天都公開出現

▲▼馬雲臘八節現身海南，是2022年首次露面。（圖／翻攝自微博）

▲馬雲臘八節現身海南，是2022年首次露面。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

2021年10月底在荷蘭現身後，阿里巴巴創始人馬雲此後杳無音信，據港媒《星島日報》報導，馬雲1月10日臘八節出現在海南五指山市暢好中心學校，這是他2022年的首次現身。據悉，1年前的臘八節，馬雲通過視訊連線形式，與100名鄉村教師「雲」見面，並在線上講話，「等疫情過去了，我們再見面！」

報導稱，這一次，馬雲依舊是穿著樸素，出現在暢好中心學校的一間課室，對著數位老師說，「我看了很多鄉村教師的事跡，非常希望能做點事，儘管做的事情不夠多，也能力有限，但我想堅持一回。現在做鄉村教師不容易，但真的還是需要堅持。」

報導指出，馬雲每年都在臘八節公開現身，原來與他個人最看重的一個身分有關。馬雲在教師節出生，杭州師範大學英語專業畢業後，曾在杭州電子科技大學任職教師5年。1999年9月9日，阿里巴巴註冊成立，每年的教師節成為阿里的司慶日。2019年9月10日，在阿里20周年慶典上，馬雲宣布退休。在新浪微博上，馬雲的身分是「鄉村教師代言人」，認證信息為「馬雲公益基金會創始人」。

2015年9月16日，馬雲在北京師範大學啟動「馬雲鄉村教師計劃暨首屆馬雲鄉村教師獎」，每年為100名鄉村教師提供總金額為1000萬元（人民幣，下同）的獎金資助和持續3年的專業發展支持。

從2015年起，每年臘八節，馬雲公益基金會都在海南三亞舉行「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，馬雲每次都會到場給獲獎的鄉村教師、校長 頒獎。阿里的內網上，也有一篇叫做《臘八節和老師們有個約定 馬老師來赴約了》的帖子。

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
何時能打第三劑？超實用「接種對照表」一圖看懂
「隔離賠10萬！」防疫神單今下架　網站塞爆搶翻
「三級離我們不遠了！」專家曝這2天關鍵：過年可能宅在家
快訊／家長注意！桃園市公幼、附幼1／17提前放寒假
快訊／F-16V失聯！飛官下落不明　空軍1800出面說明
護理師確診男友曾去一蘭　北市急發「150封細胞簡訊」
陳柏惟謝票「安全帶扯開」摔下車　喊：肩膀好痛
F-16V失聯飛官照片曝光！　「因為想飛而加入空軍」
快訊／桃園電子廠宏致「5員工確診」！　公司回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

Omicron是「大號感冒」？　陸專家：恐有後遺症不能掉以輕心

陸製鞋業出口額7年損失1.84兆　人力成本提高成訂單流失主因

消失2個多月後…馬雲一身樸素「現身海南」　每年同天都公開出現

新郎接親卻被綁樹上！下秒遭親友「整袋麵粉蓋頭」　狼狽畫面曝

獨子意外亡留200萬債！6旬婦「洗碗10年」還錢：我說話算數

明知自己染愛滋…41歲醫療器械公司總裁「召男妓」播毒　下場出爐

龐建國生前頭條號最後發文：台灣是中國的一部分早已成為世界共識

男子花1.4萬買82件金首飾以為賺到　鑑定結果出爐：「金屬」首飾

Omicron爆不完　港府宣佈「小學、幼兒園暫停授課」

少子化有解？　學者高喊：印鈔8.8兆元增加5000萬孩子

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

Omicron是「大號感冒」？　陸專家：恐有後遺症不能掉以輕心

陸製鞋業出口額7年損失1.84兆　人力成本提高成訂單流失主因

消失2個多月後…馬雲一身樸素「現身海南」　每年同天都公開出現

新郎接親卻被綁樹上！下秒遭親友「整袋麵粉蓋頭」　狼狽畫面曝

獨子意外亡留200萬債！6旬婦「洗碗10年」還錢：我說話算數

明知自己染愛滋…41歲醫療器械公司總裁「召男妓」播毒　下場出爐

龐建國生前頭條號最後發文：台灣是中國的一部分早已成為世界共識

男子花1.4萬買82件金首飾以為賺到　鑑定結果出爐：「金屬」首飾

Omicron爆不完　港府宣佈「小學、幼兒園暫停授課」

少子化有解？　學者高喊：印鈔8.8兆元增加5000萬孩子

F-16V墜海現場曝！陸海空齊出鎖定消失光點　全力搜救失聯飛官　

柯基犬改口「喜歡貓妹妹」　媽聽原因爆笑：根本把你妹當工具人！

郭書瑤獨挑大樑接主持棒！　信義商圈跑步「16歲老外搭訕要電話」

百貨福袋　新光三越送百萬休旅　環球推美食、紓壓主題

不同高中上一軍有差異 　富邦成德大王還需一些時間

胡金龍加入統一絕對加分　劉育辰：最佩服的選手

今晚最冷！急凍10°C↓範圍擴大　北北基等5縣市冷爆「亮橘燈」

韓國F-5E戰機墜毀畫面曝光　撞山後起火，飛行員身亡

台東警1／12、1／15執行防制酒後駕車大執法

新年啟程萬事皆成！MIKIMOTO全新虎年胸針霸氣登場

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

大陸熱門新聞

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

運將察覺她奇怪行徑　鎖死車門陪聊救回一命

留日女替閨蜜擋10刀亡！劉鑫被判賠300萬

龐建國生前頭條號最後發文：台灣是中國的一部分早已成為世界共識

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

大陸元祖網紅赴美12年　淪洗腳妹近況曝

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

生日蛋糕「插滿課本」！11歲兒崩潰大哭

Omicron去年12月中就殺進天津　社區傳播已三代

又見「台灣輸出」！江蘇省通報1例

男子花1.4萬買82件金首飾以為賺到 鑑定結果出爐：「金屬」首飾

消失2個多月後…馬雲穿著樸素現身海南

明知自己患愛滋　41歲醫療器械公司總裁召男妓播毒

更多熱門

相關新聞

拚51年　這位CEO越老頭腦越活！

拚51年　這位CEO越老頭腦越活！

人生有兩種寫照，一種是期待50歳就退休，縱情山林，享受自己的人生。另一種是永不止息，做到生命最後一刻，最具代表性的人物是台塑創辦人王永慶，他的生命最後一刻是去美國巡視美國廠的營運。最近美國一份媒體列出美國企業在位最久的CEO，結果是股神巴菲特名列前矛，他擔任CEO已長達51年。

美聯社：中國拚晶片自主　加深全球不安因素

美聯社：中國拚晶片自主　加深全球不安因素

控主管性侵竟被解僱！阿里巴巴女員工心寒

控主管性侵竟被解僱！阿里巴巴女員工心寒

阿里高層大地震！　戴珊將接替蔣凡

阿里高層大地震！　戴珊將接替蔣凡

閨蜜被男同學打！5女衝出來圍毆他

閨蜜被男同學打！5女衝出來圍毆他

關鍵字：

馬雲阿里巴巴海南

讀者迴響

熱門新聞

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

賴薇如「證據備齊」開戰了！

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

龐建國驚傳已罹癌　凌晨傳「12字尋死訊息」學生嚇傻

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

桃園市國小提早一周放寒假

《華燈》花子坐牢全為他！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

《木曜》跨年出包再爆內幕！

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面