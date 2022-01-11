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「低消1杯飲料」之戰　消保官指「店家要有彈性」

▲▼「低消1杯飲料」之戰，消保官認為店家應更有彈性。（圖／資料照片）

▲「低消1杯飲料」之戰，消保官認為店家作法應更有彈性。（圖／翻攝自Bread&butter Bakery臉書）

記者許敏溶／台北報導

作家陳安儀日前在某餐廳點超過上千元餐點，卻被店員卻告知「低消是一杯飲料」，讓陳安儀直言強迫消費，事件持續延燒，行政院消保處副處長吳政學今（11日）指出，店家的「低消點一杯飲料」，和一般人認知有落差，容易讓消費者混淆，建議店家應該多溝通、要有彈性。

近日作家陳安儀前往宜蘭一間餐廳用餐，點了上千元的餐點後，店員卻告知她「低消是一杯飲料」，讓她覺得匪夷所思，因為陳安儀認為「低消」的意思，應該是最低消費金額，不應該是一樣品項，但事後，店家親上火線發文，表示依舊維持「基本消費為一杯飲品」的入場消費原則。

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▼「低消1杯飲料」之戰，消保官認為店家作法應更有彈性。（圖／取自免費圖庫Pixabay，示意圖，與本文無關）

▲▼「低消1杯飲料」之戰，消保官認為店家應更有彈性。（圖／資料照片）

此事引發正反兩派不同意見，支持陳安儀網友則認為「這規定還真怪」、「好坑的規則」，「最討厭這種傲慢的餐廳」，支持者店家者則認為，本來店家就有挑明遊戲規則，堅持並無不妥，「邏輯滿分的店家」、「店家就寫清楚了是1杯飲料，到底哪來的不清楚了」。

對此，消保處副處長吳政學認為，消保處尊重消費者與店家的約定，店家制定低消是契約自由，但店家公告資訊要正確且充分，並且在消費者點餐前充分告知，從這次個案看來，「低消點一杯飲料」，一般民眾認知，通常代表是最低消費金額，不代表一定要點飲料，的確和一般民眾認知上有差距，容易讓消費者產生混淆，建議店家應該多溝通、有點彈性。

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