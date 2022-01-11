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疑視線不良釀禍！土城男撞飛拾荒婦　頭部重創身亡

記者游宗樺／新北報導

新北市土城區11日清晨5時許，一名拾荒婦人推著資源回收手推車，走在中央路二段時，遭一名男子騎車撞上，婦人當場倒地失去生命跡象，送醫急救仍因傷重不治，男子機車則噴飛到路邊，撞倒3輛停放的機車。警方已派員到場拍照採證，確切事故原因及肇事責任有待調查進一步釐清。

▲▼土城拾荒婦人遭騎士撞飛，頭部重創當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲土城拾荒婦人遭騎士撞飛，頭部重創當場失去生命跡象，肇事機車車頭破損。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼土城拾荒婦人遭騎士撞飛，頭部重創當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼土城拾荒婦人遭騎士撞飛，頭部重創當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼土城拾荒婦人遭騎士撞飛，頭部重創當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲婦人的手推車及隨身物品遺留在現場，警方在場拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，呂姓男子（71歲）騎車行經中央路二段往三峽方向，疑似天色昏暗視線不良，且路燈照明不足，呂男未注意到前方路口有一名吳姓老婦（74歲）走在人行道上，閃避不及當場撞上，雙雙重摔倒地，機車則往前滑行波及路邊停放的3輛機車。

目擊民眾表示，由於事發路段的照明不足，開車經過時都會特地放慢速度，因此在遠方就已經發現有一名拾荒婦人走在馬路上，有放慢車速避開，但是有一輛機車疑似沒有看到，當場直接撞下去，婦人倒地時一開始還有反應，不久救護車就過來協助傷者就醫。

▲▼土城拾荒婦人遭騎士撞飛，頭部重創當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲路邊停放的3輛機車遭到波及撞倒。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報到場，發現吳婦已失去生命跡象，立即替她施行CPR，緊急送往土城長庚醫院急救，但她頭部受到重創，送醫後仍因傷重不治。警方在現場拍照採證，並派員到醫院了解車禍細節，將調閱監視器並進行酒測，釐清車禍原因及確切的肇事責任。

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