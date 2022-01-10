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走入歷史！不敵疫情　老字號「彰化大戲院」結束營業

▲彰化大戲院公告停止營業。（圖／翻攝自彰化大戲院臉書）

▲彰化大戲院公告停止營業。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化老字號電影院「彰化大戲院」因新冠肺炎疫情延燒，去年7月才重新營運，今天在臉書官網張貼結束營業訊息，原彰化戲院會員持會員卡仍可享有台灣戲院購票優惠，往後北彰化只剩下一家台灣大戲院，南彰化剩下3D影城，不少市民得知後難過的回應，往後真的只有剩下回憶可尋了。

彰化大戲院、台灣大戲院，是彰化市內唯一2家的老牌電影院，提供上千個座位供民眾觀賞，票價也比台中便宜許多，去年因為疫情嚴峻，導致片商無法正常提供片源，進而影響戲院營運，於4月27日起暫停營運，疫情趨緩後，戲院也於暑假7月中旬再度開放，消息一出，許多戲迷也紛紛敲邊碗回應要強檔好戲，戲院也說，開放以後票價不變，歡迎民眾繼續支持。

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▲彰化大戲院公告停止營業。（圖／翻攝自彰化大戲院臉書）

▲彰化大戲院公告停止營業。（圖／翻攝自彰化大戲院臉書）

彰化大戲院po網指出「因疫情衝擊、業務緊縮及股東改組造成營運上困難，彰化戲院將於1月起結束營業，因停業之故將無法再繼續兌換壽星招待券，原彰化戲院會員持會員卡仍可享有台灣戲院購票優惠，公司保有更改、取消之權利故特此公告之，感謝大家對戲院長久以來的支持」。

公告文一出令不少在地民眾心理不捨有難過，已經有民眾要前往拍照打卡，紀念這個陪伴大家成長，溫馨充滿回憶的老地方。

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