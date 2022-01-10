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疫情壓力升高！桃園盤點專責病床907床　病患量大時送雙北新竹

▲桃園實施三道防疫加強版，全力阻斷Omicron傳播鏈

▲市長鄭文燦表示，桃園實施三道防疫加強版全力阻斷Omicron傳播鏈。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

Omicron病毒傳播力驚人，桃園市長鄭文燦10日於防疫專案會議表示，以過往經驗而言，Omicron確診者易導致家庭、學校、職場及社區傳播的可能性，病毒傳播鏈需同步啟動疫調、匡列、採檢及隔離措施，建立防線。市府即日起採取校園、社區、邊境三道防疫加強版，以嚴謹的防疫規範赴，期市民們平安過好年。

鄭市長說明學校校園防疫加強版部分，包括：匡列採檢範圍，如學校、補習班、安親班及課輔班之同班同學有確診案例，全班皆須安排採檢，如有跨班亦同。而社區採檢站方面，由於忠貞市場專案採檢結果顯示皆為陰性，因此調整社區採檢站地點，除了龍岡大操場天幕、北區客家會館、中壢中正公園、中壢黎明公園、桃園中路運動公園之外，原平鎮第一市民活動中心採檢站撤除，改為中壢自強市民活動中心採檢站，供內壢地區市民朋友採檢使用。▲桃園實施三道防疫加強版，全力阻斷Omicron傳播鏈

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▲桃園社區採檢站。（圖／市府資料照）

原自強市民活動中心社區接種站，則改由慈濟中壢志業園區及榮民服務處提供接種服務。鄭文燦也呼籲所有市民朋友，如有足跡重疊或身體不適情形，務必前往社區採檢站或醫療院所採檢。

至於，桃園社區防疫加強版措施，包括針對市場、量販店、購物中心加強宣導強制佩戴口罩，並停止試吃試用活動；市民活動中心、老人文康中心、社區關懷據點及原住民族文化健康暫停止共餐及唱卡拉OK，並即日起停止場地外借至2月6日，一般性活動也應落實實聯制、量測體溫、全程戴口罩及完成兩劑疫苗接種等規範。此外，桃園市各醫院、長照、安養、精神照護等機構，禁止探病（視），陪病以1床1人為原則。

由於，桃園位處國門之都，因 Omicron變異株於全球大蔓延，桃園機場風險與社區風險相互連動。鄭文燦說，針對邊境防疫加強版，中央流行疫情指揮中心已宣布入境篩檢須在機場等候採檢結果方能出關，市府將全力配合、支援機場後送任務，如採檢陽性將由消防局運用救護車執行醫療後送勤務，採檢陰性則由防疫計程車載送至防疫旅館或集中檢疫所；目前市府已盤點COVID-19專責病床及ICU病房共907床，遇量大則協請雙北、新竹等鄰近縣市支援，由中央流行疫情指揮中心調度，分散境內醫療壓力，確保機場安全；另機場等待區也應妥善區隔，避免交互感染。

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