驚見自己變「成人網站女主角」！她崩潰一查　竟是前夫做的

▲邱男偷拍與花花的性愛影片。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫123RF）

記者林昱萱／南投報導

一名邱姓男子與女子「花花」（化名）原為夫妻關係，但他在婚姻期間曾經偷拍與花花的性愛影片、裸露照片，而等到兩人離婚後，邱男又將影片上傳到網路，直到某次花花的朋友在該網站上看到色情片後，趕忙告知對方，才讓全案因此曝光。對此，南投地院審理後，依法判其5月徒刑。

判決指出，邱男與花花離婚前一年，兩人某次在一間摩鐵投訴，而過程中他卻在未經過對方同意之下，偷偷將兩人的性愛過程錄下，並趁著妻子睡著時偷拍其裸體，並將該影片上傳到網路。兩人離婚後，本以為再也不會有交集。怎料，花花的友人卻意外在成人網站上，看到一名長相與其相似的女子。

花花驚覺有異，自行上網查看後發現，該名女子果真就是自己，但她卻根本不知道當時自己被拍下了性愛影片與裸照，因此氣得對前夫邱男提告。對此，邱男辯稱，當時分明有經過妻子同意才拍下影片，但至於為何影片會流傳到成人網站，邱男則百口莫辯。

對此，法官認為，邱男為了滿足個人慾望，在與花花發生性行為時，無故以手機錄影功能，去竊錄花花身體隱私部位，導致對方身心恐懼、內心留下難以抹滅陰影，顯然欠缺尊重他人隱私之觀念，破壞社會善良風俗，所為實屬不該，惟念其犯案後上之坦認犯行，與告訴人達成調解，但迄今未能如期履行賠償責任，審酌其犯罪動機、目的、手段、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處他5月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。