桃園校園採二級防疫加強版　鄭文燦：大家要有心理準備

記者楊淑媛／桃園報導

桃機手推車員家庭群聚燒到桃園校園，市府今天再緊急宣布1國小停課14天，1國中預防性停課1天。市長鄭文燦10日於市府防疫專案會議表示，桃園校園現在採取比全國更高的二級防疫加強版，對於學校未來如有再增加學生確診的話，將看疫情發展，再考慮學校全面提前停課放假的措施。

▲桃機疫情延燒校園，鄭文燦宣布，桃園今起實施校園防疫加強版。（圖／市府提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...



鄭文燦說，從今天起桃園實施校園防疫加強版的規範，包括：教學活動要全程戴口罩，師生的個人防護規範要落實，學校以及幼兒園在過年前所有的年終聚餐，原則上都展延到春節後，學校的室內場地這段時間就不開放外借，這些都是加強版。

而停課不停學部分的學校，今天增加一所中壢的某國小，這兩所學校仍然可以進行線上教學活動，如果有疫情擴大，包括社區、包括學校，市府的防疫對策可能會調整，目前市府在追蹤傳播鏈，雖然很辛苦，但每一個傳播鏈都把它追出來了，現在都還在匡列、採檢，如果疫情有升高、升溫，且市府的防疫對策還會再加強，他呼籲大家要有心理準備，但是原則上桃園採取比其他縣市更高的防疫強度，阻絕傳播鏈。

桃機手推車員家庭群聚燒到校園，桃園市中壢區某國小學生9日晚間，因手推車、居服員爸媽確診後也染疫，經市府衛生局漏夜進行疫調，再緊急匡列其同一個補習班的同學，其中1同學也確診，該生就讀的國小凌晨也緊急宣布停課14天，該生哥哥就讀的中壢某國中也預防性停課1天，全面改採線上教學。總計今天桃市中壢計有2國小停課14天到1月23日、1國中預防性停課1天。