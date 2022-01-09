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全國6千選10　花蓮2產銷班獲獎成績歷年最佳

▲▼花蓮2個農業產銷班從全國6千個產銷班中脫穎而出，雙雙獲得全國最績優獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮2個農業產銷班從全國6千個產銷班中脫穎而出，雙雙獲得全國最績優獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前全國十大績優農業產銷班揭曉，花蓮縣玉里鎮雜糧產銷班第2班及富里鄉有機米產銷班第16班，雙雙獲獎，創下本縣產銷班評鑑歷年最佳成績！花蓮縣長徐榛蔚特請農業處長吳昆儒代表前往貼紅榜並頒發本縣10萬元加碼獎勵金，感謝農友們為花蓮農業付出的心力！

農業處長吳昆儒說明，為提升農業產銷班經營管理績效，促進創新農業政策執行成效，全國十大績優農業產銷班選拔每兩年一度，由農業產銷班的基層輔導單位、直轄市及縣（市）政府、區農業改良場等3階段進行逐級評選與推薦，今年全國5999個農業產銷班，僅有10個產銷班獲獎，花蓮縣推薦玉里鎮雜糧產銷班第2班及富里鄉有機米產銷班第16班 ，2個產銷班參加全國評選，結果揭曉，2個產銷班皆獲選，為花蓮農業刷新產銷班評鑑成績！

▲▼花蓮2個農業產銷班從全國6千個產銷班中脫穎而出，雙雙獲得全國最績優獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

玉里鎮雜糧產銷班第2班在班長謝銘健帶領下，率先響應政府雜糧轉作、稻作四選三政策，以節水作物蕎麥作為戰略作物，規模化生產，全班栽培面積達123公頃，全數通過產銷履歷或有機驗證。產銷班產銷技術精良，生產高品質蕎麥，與品牌合作開發多樣加工商品，進軍海內外通路，更成為知名連鎖速食業者麥當勞指定採用品項，打造玉里地區新興指標產業。謝銘健更以網紅「小劍劍」的網路身份，用鋤頭和網路，協助自產自銷，顛覆大家對於務農的傳統印象。

富里鄉有機米產銷班第16班在班長鍾雨恩號召下，全班有機種植，栽培技術超群亦兼顧區域生態環境，打造天賜糧源品牌，成為市場優質有機米保證，亦獲米其林一星、二星餐廳指名專用。該班除專注生產，更號召當地青年，與公部門及民間單位跨域合作進行地方創生，連續7年辦理穀稻秋聲富里山谷音樂節，成功吸引觀光人潮，拓展富里知名度，實現生產、生態、生活的有機藍圖。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮為農業大縣，農民約佔全縣六分之一人口，花蓮的好山好水加上農民耕耘、付出，在各項農業競賽中履獲佳績，表現亮眼，感謝農友的努力和辛勞，讓花蓮優質農產備受市場肯定。

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