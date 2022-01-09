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華嚴蓮社贈行政院「價值429萬土地」供重大建設！中水局頒發感謝狀

▲▼。（圖／華蓮社提供）

▲賢度董事長與中水局陳弘凷局長進行簽約儀試。（圖／華蓮社提供）

突發中心／台北報導

財團法人台北市華嚴蓮社於111年1月9日，捐贈其位於苗栗縣三義鄉上城段205-1地號土地1筆，面積3,062.87㎡，市價428萬8018元。提供經濟部水利署中區水資源局，作為行政院核定國家重大建設工程「大安大甲溪聯通管工程計畫」用地使用。捐贈典禮由華嚴蓮社賢度董事長與中區水資源局陳弘凷局長共同主持，蓮社慷慨捐贈土地提供埋設輸水管路，以配合政府之前瞻規劃，並紓緩大臺中地區缺水問題。

對此，華嚴蓮社關心國家社會重大公益，在賢度董事長帶領下，與公部門協同合作，協助調度水資源重大工程之功德，中水局特致贈感謝狀。

中區水資源局表示，「大安大甲溪聯通管工程計畫」109年12月23日通過二階環評；行政院並於110年4月15日核定辦理。本計畫係運用大安溪鯉魚潭水庫(枯水期水量穩定、豐水期 水質穩定)及大甲溪石岡壩(水源充沛優於大安溪)之水源特性互為搭配聯合調度運用，將兩流域之供水系統，以輸水管路工程串接鯉魚潭水庫、石岡壩、鯉魚潭淨水場、后里 第一淨水場及豐原淨水場等設施，日增供水量25.5萬噸， 提升備援及水源調度能力，確保臺中地區280萬人口民生與產業穩定供水，在用地取得階段感謝華嚴蓮社大力支持。

▲▼。（圖／華蓮社提供）

▲中水局陳弘凷局長頒贈感謝予華嚴蓮社，賢度董事長代表接受。（圖／華蓮社提供）

華嚴蓮社創立於民國41年12月21日，以宣揚佛陀教義，淨化社會人心，護國利生為宗旨，為臺灣少數以華嚴專修、專研、專弘的道場，於教界、學界都一致肯定為當今「專宗華嚴」推廣的中流砥柱。除了弘法、興辦教育、培養社會技職人才及佛教精英、推廣華嚴文化及出版外，並興辦慈善公益，民國95年度至109年度連續15年獲內政部或台北市政府表揚之「興辦公益慈善及社會教化事業績優事業團體」。蓮社在全球環境變遷下，以宗教家體現悲天憫人胸懷，以慈善公益精神，慨捐土地作為「大安大甲溪聯通管工程計畫」埋設輸水管路之用，公私協力成就此功德，全體蓮友與有榮焉。

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