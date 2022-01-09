麵包年後漲5到10元！奶油越多越貴　原物料飆3成業者扛不住了

▲原物料價格飆升，麵包在過年後恐有一波調漲。（示意圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

原物料價格持續飆升，近來傳出麵包、糕餅在年後也將有一波漲價，尤其奶油較多的丹麥麵包、奶酥麵包、香蔥麵包等，都可能比以往貴5到10元不等，糕餅公會調查相關原物料漲幅高達3成，像是無水奶油就從每公斤200元上下，漲到每公斤260元。

根據糕餅公會調查，由於原物料上漲，相關業者扛不住，農曆新年後恐怕也有一波麵包、糕餅漲價。其中在烘焙業用途最廣的無水奶油，價格就一路飆升，從每公斤200元上下，如今已漲到每公斤260元，漲幅3成之多；而一般奶油也從每公斤140元漲到180元左右，漲幅2成；其他物料和人力成本等也都上漲約1至2成。

▲業者有可能會調整商品重量、大小，來維持價格不變。（示意圖／取自Pixabay）



由於乳製品使用比例高，成本和價格就會提高，據悉奶油幾乎每1、2個月就會漲價一次，尤其以進口奶油漲幅最大，近乎2倍，因此讓麵包業者吃不消，除了麵包像是蛋黃酥、綠豆椪等糕餅，也會有調漲壓力。

相關業者透露，有可能會調整商品重量、大小來維持價格不變，或是取消大包裝，改為小包裝及零售等方式販賣，能有效降低成本壓力。