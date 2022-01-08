慘！音樂人按喇叭竟遭惡煞持刀狠砍　一身血開車就醫又撞外送員

記者陳雕文／新北報導

超衰...新北市三重一輛轎車6日晚間9點多，行經正義北路時發現隔壁車道的休旅車靠很近，駕駛按了一聲喇叭示警，沒想到下一秒休旅車從後頭追上來把車攔下，接著一名惡煞持刀下車，拉開轎車門朝車內狠砍，直到轎車駕駛重傷才離去，轎車駕駛渾身是血開車準備就醫，又不慎擦撞一名Uber Eats外送員。

▲休旅車（紅圈）行凶後加速逃逸。（圖／記者陳雕文翻攝）

案發當時，36歲陳姓男子開車行經正義北路往龍門路方向，看到一輛白色休旅車從外側車道切進來，他擔心休旅車沒注意到自己，因此按了聲喇叭示警，沒想到對方長按喇叭並開始追車、蛇行逼車。

後來雙方在正義北路與龍門路的十字路口遇上了紅燈，陳男被27歲鄭姓休旅車駕駛（有傷害等前科）逮個正著，陳男趕緊低頭確認車門是否鎖好，結果不小心按到了開鎖鍵！下一秒鄭男把車門拉開，並拿出預藏的水果刀朝車內攻擊！

▲轎車駕駛打算開車去就醫，沒想到又跟外送員發生車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

水果刀往頭部、心臟的方向刺過來，陳男迅速閃過，但下秒刀子又刺向眼部，陳男急忙用手擋，最後左手腕被刺傷血流如注，鄭男犯後開車加速逃離現場，陳男狼狽開車打算去醫院，結果不小心與39歲外送員發生擦撞。

後來陳男進了醫院，警方接獲報案後立即調閱監視器，鎖定鄭男的位置，在8日下午於五股將其逮捕歸案，詳細衝突原因仍在釐清。

▲▼傷者就醫縫合。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

據了解，被砍的陳男是一位演奏家，畢業於淡水基督書院音樂系，主修小提琴，副修鋼琴，沒想到遭遇此劫，他餘悸猶存表示，「原本以為傷口不深，到了急診室醫生打開紗布看到臃腫的傷口，輕輕按壓傷口，血猶如噴泉一般噴發，醫生察覺事態嚴重，立即聯絡了整形外科醫生來進行手術」。

陳男還說，「因傷口太深，原本要進行全身麻醉才會比較不痛，但醫生考量我是靠音樂為生、靠手吃飯的人，臨時改局麻，為的是在縫補的過程，時刻注意我手指縮張的能力，這過程真的非常難熬，原本預判3公分的傷口結果沒想到是5公分，傷口處旁邊都是重要的神經肌腱，要是哪一條斷掉，我的音樂生涯有可能到此為止」。

▼陳男為演奏家，外型帥氣體格壯碩，沒想到遭遇此劫。（圖／翻攝自陳男臉書）