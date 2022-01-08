28歲還在領紅包「丟臉嗎？」　網「是領喜氣」點1關鍵

▲今年過年你是領紅包還是包紅包？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李芷萱／綜合報導

你是從幾歲開始沒有領紅包的？一名網友在透露，待業五年多，每年過年還會領長輩給的紅包，由於發生一些事讓他開始意識「是不是不該再領了？」對此許多人表示，「為什麼可以待業那麼久」、「很丟臉」，但也有人認為「領紅包是一個喜氣，我都30了還會領爸媽的紅包，不過會回包更大的。」

原PO在Dcard表示，已經待業五年的他想找一個自己感興趣的工作，不過這兩年的疫情讓求職路更困難，過去他都會在除夕夜跟阿公、阿嬤、爸媽等長輩拿紅包，但去年圍爐時，他看見剛畢業的堂妹不但沒收阿公阿嬤紅包，還反包給長輩後感到很焦慮，「這件事對我影響真的很大，我是不是不該再領紅包了」、「請問大家都領紅包到幾歲？」

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大批網友看完，紛紛留言：「28還領那是真丟人」、「邊打工邊找符合興趣的工作，先養活自己」、「很丟臉，拜託找不到正職找個pt（工讀）也好」、「領紅包不可恥，可恥的是還在待業」，但也有人說自己還在領紅包，不過會互包，「領紅包是一個喜氣，我30了還是會領爸媽的紅包，不過我會回包一個更大的」、「 學生時代是單方面拿紅包，畢業後會跟父母互包」。