流浪貓誤上國道超驚險　東港警冒險營救被讚爆！有人收養了

▲東港警分局崁頂所長童聖哲、警員高聖峰、呂奕褌 國道救流浪貓。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局崁頂分駐所員警日前執勤發現一隻貓咪誤上國道，身體多處傷痕，由於往來車速相當快，避免發生意外，威脅行車安全，立即帶回派出所安置並送醫治療，期間發現貓咪非常親人，研判有人飼養過，po網找到收養人，讓牠不必再四處流浪，員警以為這種行為只是平常服務項目，日前卻接獲民眾來信稱讚「國道援助流浪貓」行為。

東港警方隨後進行了解，得知崁頂所長童聖哲、警員高聖峰、呂奕褌於去年12月25日凌晨執行防制危險駕車勤務，聽聞流浪貓的叫聲，遂前往察看，看到一隻橘貓依偎於國道上且身上多處外傷，研判橘貓恐因寒流躲至車底盤才會誤上國道，導致身上多處外傷。

考量國道車速極快，擔心橘貓再遭車輛撞傷及亂竄影響民眾行車安全，遂將牠帶回派出所安置。翌日由該所內女警蔡馨儀主動將其帶至潮州動物醫院檢查治療，發現橘貓雖已結紮但無植入晶片，應為流浪貓，照護期間發現橘貓非常親人，遂上網PO文協助橘貓找尋一個安心居住的處所，很快地於月1月3日就找到願意領養的善心夫婦，終於不必在外飢寒受凍，也讓他們放了心。沒想到，民眾來信感謝員警善行，才讓事件曝了光。

東港警分局長林文煜表示，「服務」是警察的使命，警察是最貼近民眾的公務員，同仁這次主動救援流浪動物，打破以往警察「冷衙門」的刻板印象，也體現員警同理心及對生命教育的典範，有助於提升警察正面形象。