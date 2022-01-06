國產內線疑案「超大咖陣容」　4上市公司董事長遭同步約談

▲國產建材實業前董事、國賓影城創辦人張明吉已經50萬元交保候傳。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

公開資訊觀測站6日下午起，接連出現國產、中保科、國票金、台產等公司公告檢調單位前往公司或子公司進行調查，全因為國產建材實業疑似在2019年發生內線交易案，包括中興保全董事長林孝信、身兼國票金和國票公司董事長魏啟林、台產公司董事長林泰宏，還有國賓影城創辦人張明吉、董事長張中周等大咖，共約20人遭一併約談。

檢調獲報，號稱台灣預拌混凝土龍頭的國產建材實業公司，在2019年10月14日發布重訊，公告孫公司處分福建水泥廠，預估獲利1578萬美元（約新台幣4.82億元）。到了公告當天，國產股價上漲3.85%，但疑似有多筆資金，在這項利多公告前就開始進場買股。

▲張明吉的兒子、國賓影城董事長張中周以10萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

專案人員分析發現，疑涉內線交易的包含國產董事張世宗在內多名高層以及親友，各自獨立分批買進國產股票，而這些人如今各居高位，包括國產前董事長、現任中保科董事長林孝信，以及張世宗的胞弟、國賓影城董事長張中周和2人父親張明吉，另外還有國票金兼國票董事長魏啟林、台產公司董事長林泰宏。

台北地檢署6日指揮調查局台北市調處，前往相關公司以及涉案人的辦公室等24個地點展開搜索，並帶回20多人進行訊問釐清買股原因後，將視每人涉案情節輕重決定是否移送北檢。由檢察官依違反《證交法》內線交易罪嫌進行複訊。截至傍晚為止，全案已有張明吉、張中周父子分別以50萬、10萬交保。

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